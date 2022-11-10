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В Тольятти по поручению губернатора благоустраивают ярмарку на Центральной площади

10 ноября 2022 10:44
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В Тольятти по поручению губернатора благоустраивают ярмарку на Центральной площади

В Тольятти навели порядок на территории ярмарки в Центральном районе. Соответствующее поручение главе города Николаю Ренцу накануне дал губернатор Дмитрий Азаров.

На мусор после торговли на Центральной площади города 8 ноября в прямом эфире пожаловалась местная жительница. Как рассказала Александра Селиванова, в конце дня там остаются коробки и другие отходы.

Глава региона подчеркнул, что антисанитария недопустима, независимо от того, где ярмарка находится, и пообещал взять вопрос на контроль. Уже к утру 9 ноября территорию очистили от мусора. Кроме того, там монтируют современные павильоны.

В обновленном формате эта ярмарка откроется в конце ноября. 
Как уточнили в администрации Тольятти, ранее был разработан пилотный проект по формированию единого ярмарочного пространства в рамках регионального бренда "Ярмарка вкусов". На территории уже смонтировали ограждение из евро-рабицы, установили палатки, разделенные на торговые секции. Также здесь появятся торговые павильоны с витражным остеклением.

На ярмарке смогут торговать представители фермерских и плодоовощных хозяйств региона, а тольяттинцы - приобрести продукцию, в том числе свежие овощи и фрукты по доступным ценам.

В управлении потребительского рынка администрации Тольятти отметили, что здесь будут созданы все условия для производителей города и региона, а также для пенсионеров, желающих продать овощи и фрукты, выращенные на своих огородах.

В администрации Тольятти также сообщили, что будет пересмотрен график вывоза мусора, чтобы не было перерыва между окончанием работы торговцев и приходом дворников. Контейнерной площадки здесь нет, поэтому отходы нужно постоянно убирать и вывозить, пишет Сова.  

Сейчас, несмотря на работы, торговля с машин продолжается.

 Фото: администрация Тольятти

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