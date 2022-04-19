В Тольятти отметят международный день джаза

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Будет парад лучших джазовых композиций разных эпох – от лиричных баллад Кола Портера до рок-н-ролльных боевиков Брайана Зетцера, сальсы и фанка в исполнении джаз-оркестра филармонии и его солистов – Натальи Сорокиной, Ольги Денщиковой. В празднике участвует проект Валентина Зубова (контрабас).

Мероприятие состоится 29 апреля в Камерном зале Тольяттинской филармонии сетом из двух часовых программ. Начало в 18.30 и 20.00.

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Международный день джаза проводится с 2012 года. Дату установил ЮНЕСКО – 30 апреля. Цель праздника – повысить осведомленность о джазе как о силе, способствующей диалогу и расширению контактов между людьми. История жанра подтверждает эту способность.

В Тольятти Международный день джаза отмечается с 2018 года.