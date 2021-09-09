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В Тольятти откроется пятый сезон просветительского проекта «Интеллектуальный клуб «Химия слова»
В Тольятти откроется пятый сезон просветительского проекта «Интеллектуальный клуб «Химия слова»
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В Тольятти откроется пятый сезон просветительского проекта «Интеллектуальный клуб «Химия слова»
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В Тольятти откроется пятый сезон просветительского проекта «Интеллектуальный клуб «Химия слова»

9 сентября 2021 10:14
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В Тольятти откроется пятый сезон просветительского проекта «Интеллектуальный клуб «Химия слова»

Тольяттиазот представляет пятый сезон просветительского проекта «Интеллектуальный клуб «Химия слова».

Научно-популярный лекторий начнет свою работу в пятницу, 10 сентября 2021 г. в 19:00 во Дворце культуры «Тольяттиазот» (ул. Коммунистическая, 12). Первой в юбилейном сезоне, как и пять лет назад, выступит путешественник и натуралист, автор и ведущая программы «Всё как у зверей» Евгения Тимонова. Тема встречи «Купи слона! Как работает реклама с точки зрения биологии».  

Интеллектуальный клуб работает в формате открытого городского лектория с сентября 2017 г., и за это время представил жителям Тольятти возможность посетить 65 выступлений известных российских ученых, журналистов, психологов, популяризаторов науки. В новом сезоне тольяттинцев ждет насыщенная программа. Расписание клуба до конца 2021 года сформировано – перед слушателями лектория выступят эксперты по биологии, медицине, искусству, психологии и краеведению. Так, в октябре лекцию о том, как управлять самооценкой прочтет психолог-консультант Константин Кунах, в ноябре на сцене ДК «Тольяттиазот» выступит профессор Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Павел Умрюхин, который расскажет про «Эмоции как лекарства и возбудители болезней». Также в этом сезоне выступят лингвист Кирилл Бабаев, историк искусства Алина Аксёнова, доктор биологических наук Вячеслав Дубынин и врач-кардиолог Антон Родионов. 

В связи с тем, что из-за распространения коронавирусной инфекции сохраняется необходимость соблюдения мер безопасности, количество доступных мест в зале Дворца культуры «Тольяттиазот» будет снижено, поэтому очень важна регистрация на мероприятие. Ее по-прежнему можно бесплатно пройти на сайте dktoaz.ru. 

Юлия Петренко, заместитель генерального директора – директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот», отметила: 

– Интеллектуальному клубу «Химия слова» исполняется 5 лет! Очень приятно, что проект востребован и, не побоюсь этого слова, влюбил в себя горожан. 65 научно-популярных лекций позади, то ли еще будет! Этот сезон примечателен большим количеством спикеров, которые уже приезжали с выступлениями в клуб «Химия слова», – они известны аудитории и именно преданные слушатели просили нас пригласить их снова. Еще один сюрприз – лекция, посвященная юбилею Комсомольского района Тольятти. В этом году ему исполнилось 70 лет и тщательнее узнать историю родного края можно будет 17 сентября – её прочтет зав. отделом развития и информационных технологий Тольяттинского краеведческого музея Татьяна Ткаченко. Ждем всех!

Вход на лекции интеллектуального клуба «Химия слова» - бесплатный, по предварительной регистрации на сайте dktoaz.ru. 

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Теги: лекция Мероприятия

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