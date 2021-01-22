В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»

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В Культурном Центре «Автоград» (ул. Юбилейная, 8) стартует дополнительный набор в творческие коллективы и студии! Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве.

Набор ведётся в следующие творческие коллективы и студии Культурного Центра «Автоград»:

Творческие коллективы и студии для детей

Театральная студия «Триумф» (5-14 лет)

Народная Цирковая студия (от 4 лет)

Образцовый ансамбль танца «Арабеск» (мальчики от 5 лет)

Детский вокальный ансамбль «Калейдоскоп» (от 6 лет)

Народный ансамбль танца «Ритм Планеты» (3-7 лет)

Народный коллектив балет-эстрадного современного танца «Креатив» (от 7 лет)

Народный ансамбль эстрадного танца «Кредо» (от 5 лет)

Народный коллектив спортивного танца «Танцевальное измерение Династия» (от 3 лет)

Народная студия архитектуры и дизайна «АрхиМодус» (от 4-5 лет)

Образцовая вокальная студия «Феерия» (от 7 лет)

Творческие коллективы и студии для взрослых

Народный хор русской песни (мужчины 18-50 лет)

Народный ансамбль белорусской песни «Купалiнка» (20-45 лет)

Народный академический хор «Виват» (45-60 лет)

Коллектив татарской песни «Идель» (20-60 лет)

Ансамбль мордовской песни «Лайме Порась» (от 14 лет)

Станьте частью ведущих коллективов Культурного Центра «Автоград». Скорее заполняйте анкету и ждите звонка! После регистрации заявки руководитель коллектива свяжется с вами.

Регистрация здесь:

https://forms.yandex.ru/u/5ffd8f8dd99e21e4cf348bfa/

Заявки принимаются до 11 февраля.

Группа мероприятия: https://vk.com/kastingavtograd

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