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В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»

22 января 2021 09:49
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В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»

В Культурном Центре «Автоград» (ул. Юбилейная, 8) стартует дополнительный  набор в творческие коллективы и студии! Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве.

Набор ведётся в следующие творческие коллективы и студии Культурного Центра «Автоград»:

Творческие коллективы и студии для детей

  • Театральная студия «Триумф» (5-14 лет) 

  • Народная Цирковая студия (от 4 лет) 

  • Образцовый ансамбль танца «Арабеск» (мальчики от 5 лет)

  • Детский вокальный ансамбль «Калейдоскоп» (от 6 лет)

  • Народный ансамбль танца «Ритм Планеты» (3-7 лет)

  • Народный коллектив балет-эстрадного современного танца «Креатив» (от 7 лет)

  • Народный ансамбль эстрадного танца «Кредо» (от 5 лет)

  • Народный коллектив спортивного танца «Танцевальное измерение Династия» (от 3 лет)

  • Народная студия архитектуры и дизайна «АрхиМодус» (от 4-5 лет)

  • Образцовая вокальная студия «Феерия» (от 7 лет) 

Творческие коллективы и студии для взрослых

  • Народный хор русской песни (мужчины 18-50 лет) 

  • Народный ансамбль белорусской песни «Купалiнка» (20-45 лет)

  • Народный академический хор «Виват» (45-60 лет) 

  • Коллектив татарской песни «Идель» (20-60 лет)

  • Ансамбль мордовской песни «Лайме Порась» (от 14 лет) 

Станьте частью ведущих коллективов Культурного Центра «Автоград». Скорее заполняйте анкету и ждите звонка! После регистрации заявки руководитель коллектива свяжется с вами.

Регистрация здесь: 

https://forms.yandex.ru/u/5ffd8f8dd99e21e4cf348bfa/ 

Заявки принимаются до 11 февраля.

Группа мероприятия: https://vk.com/kastingavtograd 

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