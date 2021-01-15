В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров

20 января на заседании Тольяттинской городской думы пройдет очередной, уже третий по счету раунд выборов председателя контрольно-счетной палаты (КСП).
Первые два раунда закончились тем, что из списка претендентов вылетели Дмитрий Симонов, занимавший должность председателя КСП последние пять лет, и некий Ильдар Ибрагимов, которого продвигал глава администрации Тольятти Сергей Анташев.
Депутатам предстоит выбирать из действующих сотрудников КСП — Светланы Фроловой, занимающей должность заместителя председателя, и Екатерины Киселевой, аудитора. Фролову выдвинул председатель Тольяттинской городской думы Николай Остудин, Киселеву снова фракция КПРФ (надо минимум 12 подписей, у фракции 16 депутатов). Анташев своим правом выдвигать кандидата на пост председателя КСП в этот раз пользоваться не стал.
Пока КСП находится без председателя, и, так как этот случай не предусмотрен ни одним из документов, то фактически не может работать, пишет СО ОНЛАЙН.
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