Я нашел ошибку
Главные новости:
Покупатель, не получив товар, понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию.
Самарец через интернет хотел купить комплект летних шин, но лишился денег
Победители окружного этапа будут представлять военный округ на всеармейском конкурсе, который пройдет на полигоне «Троицкий» в Тульской области в мае текущего года.
Команда спецназа ЦВО из Поволжья представит округ на Всеармейском этапе конкурса АрМИ-2022 «Тактический стрелок»
18 апреля на объектах телерадиовещания Самарской области пройдет профилактика
18 апреля на объектах телерадиовещания Самарской области пройдет профилактика
В Ростуризме предупредили о возможном росте цен на размещение в туробъектах
В Ростуризме предупредили о возможном росте цен на размещение в туробъектах
В Минпромторге исключили возврат челноков из-за параллельного импорта
В Минпромторге исключили возврат челноков из-за параллельного импорта
В Самарской области полицейские применили табельное оружие, останавливая пьяного водителя
В Самарской области полицейские применили табельное оружие, останавливая пьяного водителя
В Тольятти наградили победителей регионального творческого конкурса «Пейзаж в графике»
В Тольятти наградили победителей регионального творческого конкурса «Пейзаж в графике»
Самарцев приглашают подать заявление на участие в программе «Вода с улицы – в дом»
Самарцев приглашают подать заявление на участие в программе «Вода с улицы – в дом»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.85
0.22
EUR 86.72
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»
В Новокуйбышевске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании библиотеки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Тольятти наградили победителей регионального творческого конкурса «Пейзаж в графике»

14 апреля 2022 13:42
93
В Тольятти наградили победителей регионального творческого конкурса «Пейзаж в графике»

13 апреля 2022 года состоялось торжественное награждение победителей регионального творческого конкурса «Пейзаж в графике», который в этом году проходил по теме «Волга-матушка». Конкурс является частью проекта «Благодатное лето. Жигули-2022», который получил поддержку фонда президентских гратов. 

Организатором конкурса выступили Поволжская академия Святителя Алексия, Православная классическая гимназия, Гуманитарный колледж.

Тема этого года – «Волга-матушка» предполагала создание творческих графических работ, воспевающих красоту могучей реки Волги, городских и сельских поселений, расположенных по ее течению, обращенных к красоте природных ландшафтов Поволжья, архитектурному наследию.

В конкурсе участвовало:

- 149 работ - в первой категории – обучающиеся художественных школ, школ искусств, творческих изобразительных студий;

- 76 работ - во второй категории – студенты творческих направлений, специальностей средних профессиональных и высших образовательных учреждений. 

Всего - 225 творческих работ.

География конкурса охватила всю Россию:  Тольятти, Самара, Жигулевск, Ульяновск, Воронежская область (р.п. Кантемировка), Астрахань, Боровск, Ярославль, Вольск, Омская область (с. Нижняя Омка, г. Тара), Буй, Радужный, Воркута, Тверь, Маркс, Миасс, Архангельская область (п. Кулой), Саратов, Рязань. В  нашем конкурсе принимали участие и  ребята из Художественной школы г. Донецка. 

Награждение — это волнительное и ответственное событие для всех участников конкурса, поэтому  мероприятие началось с музыкального приветствия. «Листок из альбома», М.И. Глинка. Исполняет  Ксения Старикова (скрипка), Поволжская академия Святителя Алексия, концертмейстер:  Светлана Александровна Желобицкая.

С приветственным словом выступила  первый проректор Поволжской Академии Святителя Алексия Ольга Александровна Лышова.

Организация творческого конкурса и олимпиады - это всегда интересный, но сложный процесс, в котором задействовано много профессионалов. К собравшимся обратилась  заведующая кафедрой изобразительного искусства, кандидат искусствоведения, доцент, председатель жюри конкурса «Пейзаж в графике»   Евгения Юрьевна Кузнецова.

И вот наступил торжественный момент. Многие дипломы и призы уедут в другие города, а 13 апреля наградили победителей  из города Тольятти.

После памятного фото все переместились в величественный атриум нашей Академии, где уже открыта выставка творческих работ конкурса. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
18 апреля на объектах телерадиовещания Самарской области пройдет профилактика
14 апреля 2022  14:02
18 апреля на объектах телерадиовещания Самарской области пройдет профилактика
55
Ольга Гальцова представила Дмитрию Азарову ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод граждан
14 апреля 2022  10:35
Ольга Гальцова представила Дмитрию Азарову ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод граждан
172
Лучшие номера областной студвесны будут представлять регион на XXX Всероссийском юбилейном фестивале «Российская студенческая весна».
13 апреля 2022  22:54
Дмитрий Азаров наградил победителей фестиваля «Самарская студенческая весна»
681
Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»
13 апреля 2022  12:36
Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»
378
Независимые эксперты подтверждают высокий кредитный рейтинг Самарской области
13 апреля 2022  12:20
Независимые эксперты подтверждают высокий кредитный рейтинг Самарской области
430
Весь список