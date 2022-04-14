В Тольятти наградили победителей регионального творческого конкурса «Пейзаж в графике»

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13 апреля 2022 года состоялось торжественное награждение победителей регионального творческого конкурса «Пейзаж в графике», который в этом году проходил по теме «Волга-матушка». Конкурс является частью проекта «Благодатное лето. Жигули-2022», который получил поддержку фонда президентских гратов.

Организатором конкурса выступили Поволжская академия Святителя Алексия, Православная классическая гимназия, Гуманитарный колледж.

Тема этого года – «Волга-матушка» предполагала создание творческих графических работ, воспевающих красоту могучей реки Волги, городских и сельских поселений, расположенных по ее течению, обращенных к красоте природных ландшафтов Поволжья, архитектурному наследию.

В конкурсе участвовало:

- 149 работ - в первой категории – обучающиеся художественных школ, школ искусств, творческих изобразительных студий;

- 76 работ - во второй категории – студенты творческих направлений, специальностей средних профессиональных и высших образовательных учреждений.

Всего - 225 творческих работ.

География конкурса охватила всю Россию: Тольятти, Самара, Жигулевск, Ульяновск, Воронежская область (р.п. Кантемировка), Астрахань, Боровск, Ярославль, Вольск, Омская область (с. Нижняя Омка, г. Тара), Буй, Радужный, Воркута, Тверь, Маркс, Миасс, Архангельская область (п. Кулой), Саратов, Рязань. В нашем конкурсе принимали участие и ребята из Художественной школы г. Донецка.

Награждение — это волнительное и ответственное событие для всех участников конкурса, поэтому мероприятие началось с музыкального приветствия. «Листок из альбома», М.И. Глинка. Исполняет Ксения Старикова (скрипка), Поволжская академия Святителя Алексия, концертмейстер: Светлана Александровна Желобицкая.

С приветственным словом выступила первый проректор Поволжской Академии Святителя Алексия Ольга Александровна Лышова.

Организация творческого конкурса и олимпиады - это всегда интересный, но сложный процесс, в котором задействовано много профессионалов. К собравшимся обратилась заведующая кафедрой изобразительного искусства, кандидат искусствоведения, доцент, председатель жюри конкурса «Пейзаж в графике» Евгения Юрьевна Кузнецова.

И вот наступил торжественный момент. Многие дипломы и призы уедут в другие города, а 13 апреля наградили победителей из города Тольятти.

После памятного фото все переместились в величественный атриум нашей Академии, где уже открыта выставка творческих работ конкурса.