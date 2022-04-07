Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалистов предприятий Самарской области приглашают принять участие в Президентской программе по подготовке управленческих кадров
Специалистов предприятий Самарской области приглашают принять участие в Президентской программе по подготовке управленческих кадров
Жители Самарской области стали качать в два раза больше интернет-трафика
Жители Самарской области стали качать в два раза больше интернет-трафика
Россиян предупредили о потенциальном росте коррупции
Россиян предупредили о потенциальном росте коррупции
Стало известно о дефиците линз Acuvue в России
Стало известно о дефиците линз Acuvue в России
Боксеры из Самарской области выступили на первенстве ПФО
Боксеры из Самарской области выступили на первенстве ПФО
Наркотики среди удобрений обнаружили самарские таможенники
Наркотики среди удобрений обнаружили самарские таможенники
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян
В Тольятти добились демонтажа ритуального павильона
В Тольятти добились демонтажа ритуального павильона
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.24
EUR 91.73
-0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Тольятти численность безработных граждан на 7 апреля составила 2671 человек

7 апреля 2022 10:38
165
В Тольятти численность безработных граждан на 7 апреля составила 2671 человек

По информации Центра занятости населения г. Тольятти, численность безработных граждан на 7 апреля составила 2671 чел., из которой  61,8 % приходится на женщин, 10,5 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 19,4 % - граждан предпенсионного возраста. 5,4 % - уволенные по сокращению штата. 5,2 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.  

С начала года обратились в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 2750 чел., трудоустроены 1768 чел. Получили статус безработного 1595 чел. 

С начала года оказано государственных услуг по профессиональной ориентации 3277 горожанам, по психологической поддержке – 955 чел., по социальной адаптации – 955 чел. Направлено на профессиональное обучение 52 чел. Назначена досрочная пенсия 7 чел.

Уровень регистрируемой безработицы  составил 0,68%.

На 07.04.2022 г. 50 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое), в отпусках без сохранения заработной платы.

1222 чел. заняты неполную рабочую неделю, 3108 чел. находятся в простое по вине работодателя, 21 чел. – в отпуске без сохранения заработной платы.

Предприятия и организации заявили о потребности в 9836 работниках (без учета вакансий для несовершеннолетних граждан), из которой  62,1  % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила  0,3 чел. на 1 свободное рабочее место.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
в Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
7 апреля 2022  09:53
В Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
218
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
6 апреля 2022  11:34
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
428
Сегодня в Самаре первый средник в рамках месячника по благоустройству.
6 апреля 2022  11:20
Сегодня в Самаре первый средник в рамках месячника по благоустройству
404
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
5 апреля 2022  13:52
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
573
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
5 апреля 2022  13:21
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
654
Весь список