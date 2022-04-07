В Тольятти численность безработных граждан на 7 апреля составила 2671 человек

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По информации Центра занятости населения г. Тольятти, численность безработных граждан на 7 апреля составила 2671 чел., из которой 61,8 % приходится на женщин, 10,5 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 19,4 % - граждан предпенсионного возраста. 5,4 % - уволенные по сокращению штата. 5,2 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года обратились в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 2750 чел., трудоустроены 1768 чел. Получили статус безработного 1595 чел.

С начала года оказано государственных услуг по профессиональной ориентации 3277 горожанам, по психологической поддержке – 955 чел., по социальной адаптации – 955 чел. Направлено на профессиональное обучение 52 чел. Назначена досрочная пенсия 7 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,68%.

На 07.04.2022 г. 50 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое), в отпусках без сохранения заработной платы.

1222 чел. заняты неполную рабочую неделю, 3108 чел. находятся в простое по вине работодателя, 21 чел. – в отпуске без сохранения заработной платы.

Предприятия и организации заявили о потребности в 9836 работниках (без учета вакансий для несовершеннолетних граждан), из которой 62,1 % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила 0,3 чел. на 1 свободное рабочее место.