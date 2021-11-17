В Тольятти благодаря участковым бабушка не лишилась 100 тысяч

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В августе текущего года в полицию Тольятти поступило сообщение от местной жительницы 1939 года рождения. Пенсионерка сообщила, что только что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил что якобы ее сын совершил дорожно-транспортном происшествие и для того, чтобы ему «помочь», необходимо передать курьеру денежные средства в размере 100 000 рублей.

По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. Во время опроса потерпевшей участковыми уполномоченными полиции лейтенантами полиции Александром Королевым и Рамилем Санчилеевым ей позвонил злоумышленник и сообщил, чтобы она с деньгами вышла к подъезду и передала деньги водителю такси.

Участковые уполномоченные выяснили, что водитель такси должен забрать пакет и отвести в многоквартирный дом, расположенный на Южном шоссе. Полицейские после опроса таксиста проследовали за ним на своем автомобиле по указанному адресу. Во время передачи таксистом денег участковые уполномоченные задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции №22 У МВД России по г.Тольятти для дальнейшего разбирательства. По данным полицейских, подозреваемый - уроженец одной из соседних республик 1984 года рождения ранее не судим, постоянного источника дохода не имеет.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.