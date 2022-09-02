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В Самарской области появилось первое общественное пространство с искусственным интеллектом

2 сентября 2022 10:55
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В Самарской области появилось первое общественное пространство с искусственным интеллектом

«Эко-Парк Шлюзовой» в Тольятти – первое общественное пространство в регионе, где работает система видеонаблюдения с искусственным интеллектом, созданная резидентом «Жигулевской долины» ООО «НПО РЕКОН». 25 августа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти побывал в эко-парке «Шлюзовой», оценив возможности новой локации для тольяттинцев.

Проект эко-парка победил в общественном голосовании за объекты благоустройства в 2021 году и был реализован по программе «Формирование комфортной городской среды».

Более 1000 жителей микрорайона Шлюзовой приняли участие в обсуждении вида и наполнения будущего парка. Итогом стала сформированная концепция развития территории, главным приоритетом которой являлось сохранение природного ландшафта. Прежде заброшенный, сегодня лесопарк превратился в благоустроенную общественную территорию, одно из любимых мест отдыха жителей Тольятти.

Работы здесь стартовали 12 апреля, а уже в июле «Шлюзовой» встречал первых посетителей. Парк, раскинувшийся на огромной площади в 25 гектаров, преобразился до неузнаваемости. Здесь проложены дорожки, установлены современные детские площадки, лавочки, светильники.

Особое внимание уделено безопасности, об этом позаботилась команда резидента «Жигулевской долины» ООО «НПО РЕКОН». В парке установлено 32 видеокамеры Novicam с высоким разрешением – можно буквально рассмотреть букашек в траве. Видеонаблюдением охвачена вся благоустроенная часть парка, за территорией будут наблюдать 24/7, а все материалы хранятся на сервере более 30 дней.

«Нами была применена технология поворотных камер. Каждая камера может самостоятельно поворачиваться на 180 градусов, отдалять и приближать изображение. Это повышает безопасность в парке. Если мы замечаем скопление людей, туда можно направить камеру и рассмотреть лица», – рассказал Алексей Буйлов, генеральный директор компании ООО «НПО РЕКОН», которая осуществляет работу по установке системы видеонаблюдения.

Более того, камеры обладают искусственным интеллектом: умеют распознавать лица и номерные знаки машин. Система уже работает. На портале https://ecopark.videosreda.ru/ вы можете в онлайн-режиме наблюдать за жизнью эко-парка.

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