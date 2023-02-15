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В Самаре состоится презентация виртуальной выставки «Тольятти в Точено»

15 февраля 2023 16:05
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Выставка посвящена легендарному итальянскому коммунисту, антифашисту Пальмиро Тольятти.

21 февраля  в 13:30 в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова Самарского университета состоится презентация виртуальной выставки «Тольятти в Точено». Выставка посвящена легендарному итальянскому коммунисту, антифашисту Пальмиро Тольятти и периоду его реабилитации в г. Точено после покушения 14 июля 1948 г. и основана на документальных материалах, фотографиях, редких книгах. Событие состоится в рамках проекта СГБА «Арт-среда «Культурный ренессанс Тольятти» (при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций самарской области). В программе визита Современной Гуманитарной Бизнес Академии и Поволжского Института Итальянской Культуры (Комитета Данте Алигьери в Тольятти) в Центр дипломатии им.Е.М. Примакова: приветственное слово от инициатора выставки, экс-мэра города Ре господина Оресте Пасторе, а также презентация и анализ документального фильма о П.Тольятти в период его реабилитации «Улица via della Missione» Маттиа Фадзари.

Особое внимание на встрече будет уделено обсуждению вопроса развития дипломатии и международных отношений на территории Самарской области с участием образовательных и культурных учреждений Самары и Тольятти.

Эксклюзивная информация из материалов выставки «Тольятти в Точено»:

- Отец Пальмиро Тольятти - учитель начальных классов, преподавал в частных школах; позже работал в администрации Национальных Школ-интернатов. Мать - учитель начальных классов. В семье было четверо детей, двое из которых - учителя. П.Тольятти (третий ребенок) по образованию - юрист;

- П.Тольятти вернулся в Италию в марте 1944 г., спустя 18 лет после вынужденного бегства. В 1926 г., проведя несколько месяцев в фашистских тюрьмах (с Гармаши и Равера) по обвинению в создании коммунистической партии, он бежал за границу - в Швейцарию, Францию, Испанию, Советский Союз;

- Все  силы П. Тольятти сосредоточил на объединении всех антифашистских сил, политической поддержке движения Сопротивления. В 1944-46 гг. он - вице-президент Совета министров и Министра юстиции в правительстве Антифашисткой Коалиции; мечтает  об «антифашистской конституции»; сотрудничает с христианско-демократической партией;

- Покушение на П. Тольятти произошло 14 июля 1948 г. в Риме на улице Миссионе, когда тот выходил из палаццо Монтечиторио/ Палаты Депутатов. Многие расценили его как правительственный заговор против лидера коммунистической партии Италии. Новость парализовала жизнь в стране - профсоюзы объявили всеобщую забастовку. В стране назрела угроза гражданской войны. Однако, раненый Тольятти, придя ненадолго в себя, прошептал товарищам: "Спокойствие, прошу вас, спокойствие. Не будем делать глупостей" (кадры документальной хроники с этой речью запечатлены в фильме М.Фадзари). Тольятти остановил  кровопролитие;

- Покушение совпало с периодом раздела мира на противоборствующие блоки - началом «холодной войны», что привело к разрушению «атифашисткого союза», нарастанию «антикоммунистической истерии» (термин коммунистов);

- В 1996 г.. на референдуме по вопросу возвращения городу Тольятти исторического имени Ставрополь 82% жителей высказались «против»: Тольятти стал «родным» именем постсоветского города на Волге, для многих - фактом биографии.

 

Фото: пресс-служба СГБА

Теги: Тольятти

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