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В администрации презентовали проект «Здоровый Тольятти»

19 ноября 2021 10:40
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В администрации презентовали проект «Здоровый Тольятти»

18 ноября подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией города и Тольяттинской городской клинической больницей №5 в рамках реализации социокультурного проекта «Здоровый Тольятти». Проект, который стартует уже с 1 декабря, предполагает просветительскую работу, главная цель которой - сохранение и укрепление здоровья горожан.

Соглашение о сотрудничестве подписали глава г.о.Тольятти Николай Ренц и руководитель Тольяттинской городской клинической больницы №5 Алексей Кирсанов.

На церемонии присутствовали партнеры и участники социокультурных проектов города: заведующий инфекционной службой ТГКБ № 5 Николай Каравашкин, руководитель спортивного клуба Arsenal Fighting Арсен Джалилов, волонтер Всероссийской акции взаимопомощи#МыВместе Ирина Долгополова, руководители учреждений образования, культуры и спорта нашего города.  

Напомним, начиная с марта 2021 года, администрацией Тольятти и горбольницей №5 уже реализован ряд совместных инициатив: «Дом, где живет здоровье», «Здоровый двор», «Здоровое детство». Все они были направлены на популяризацию здорового образа жизни и информирование жителей по вопросам профилактики различных заболеваний. Тольяттинцы отмечали значимость подобных мероприятий, которые пользовались неизменной востребованностью, давали возможность пообщаться с лучшими врачами и получить консультацию профессионалов. Новый проект «Здоровый Тольятти» станет продолжением этой работы. 

Начиная с 1 декабря 2021 года и по 31 мая 2022 года будут организованы мобильные консультации во дворах, мероприятия с участием профессиональных спортсменов, уроки здоровья, информационные стенды в школах и детских садах. Как рассказала заместитель главы Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова, проект  включает в себя мероприятия по трем направлениям: культура, спорт и образование.

Учреждения культуры готовят тематические концертные программы, игровые тренинги, книжные выставки и интерактивные викторины, направленные на продвижение здорового образа жизни. Среди мероприятий учреждений спорта - торжественное открытие 16 городских катков, турниры по хоккею и мини-футболу на снегу, физкультурно-спортивные мероприятия на открытых площадках. Департаментом образования запланированы конкурсы фотографий, рисунков и видеороликов, лекции, классные часы и родительские собрания с участием специалистов ТГКБ №5 по вопросам сохранения здоровья и необходимости вакцинации. Волонтерами  молодежного центра «Шанс» будут организованы события для  самых маленьких пациентов, которые находятся на лечении в детском отделении горбольницы №5. 

Всего в рамках реализации  проекта «Здоровый Тольятти» запланировано к проведению порядка 150 мероприятий.

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