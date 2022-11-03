Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 0,72%

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По информации Центра занятости населения г. Тольятти, численность безработных граждан на 03.11.2022 составила 2837 чел., из которой 63,6 % приходится на женщин, 11,2 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 15,4 % - граждан предпенсионного возраста. 5,8 % - уволенные по сокращению штата. 4,7 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года обратились в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 13014 чел., трудоустроены 9258 чел. Получили статус безработного 6775 чел.

С начала года оказано государственных услуг по профессиональной ориентации 11351 горожанину, по психологической поддержке – 1760 чел., по социальной адаптации – 1769 чел. Направлено на профессиональное обучение 1063 чел. Назначена досрочная пенсия 35 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,72 %.

На 03.11.2022 53 предприятия городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое), в отпусках без сохранения заработной платы.

1674 чел. заняты неполную рабочую неделю, 3076 чел. находятся в простое по вине работодателя, 76 чел. – в отпусках без сохранения заработной платы.

Предприятия и организации заявили о потребности в 8799 работниках (без учета вакансий для несовершеннолетних граждан), из которой 62,0 % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила 0,4 чел. на 1 свободное рабочее место.