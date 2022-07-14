Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой

В пятницу, 15 июля, в Эко-Парке Шлюзовой состоится праздничное мероприятие, посвященное открытию нового общественного пространства.
Жителей и гостей ждет большая развлекательная программа с показательными выступлениями, мастер-классами, а также выставка, флешмоб, викторины и игра в лазертаг.
Когда: в 16.00.
Где: ближайший адрес к парку - ул. Шлюзовая, 10А
Эко-Парк Шлюзовой создан в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив».
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