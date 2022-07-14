Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой

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В пятницу, 15 июля, в Эко-Парке Шлюзовой состоится праздничное мероприятие, посвященное открытию нового общественного пространства.

Жителей и гостей ждет большая развлекательная программа с показательными выступлениями, мастер-классами, а также выставка, флешмоб, викторины и игра в лазертаг.

Когда: в 16.00.

Где: ближайший адрес к парку - ул. Шлюзовая, 10А

Эко-Парк Шлюзовой создан в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив».

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