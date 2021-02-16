Тольяттинцев приглашают на Мужские игры

23 февраля 2021 года с 12-00 до 15-00 Парковый комплекс истории техники приглашает на «Мужские Игры 2021» в честь празднования «Дня Защитника Отечества».
Всех посетителей Паркового комплекса ждут:
- концертная программа;
- конкурсы и состязания, призы и подарки от партнеров события: АО «Медиа Плюс», «Дорожное радио» , ООО «Тольяттимолоко», «Край-каравай» и др.
- боевую выучку и навыки покажут бойцы армейского спецназа
(время начала выступления – 13-30, возможны изменения);
- солдатская каши из полевой кухни;
В этом году принять участие в кубке «Мужских игр» может принять участие любой желающий, независимо от возраста. Все желающие могут получить паспорт участника, по которому проходят 12 локаций. Локации
разделены на 4 зоны: «Сила», «Зоркий глаз», «Логика», «Творчество». Каждый участник получит небольшой приз и сертификат вне зависимости от успешности результата прохождения локации.
В программе:
- детская анимационная программа (подвижные игры);
- зимний картинг на трассе Парка;
- «Конная карусель» - катание на лошадках и пони;
- лазертаг ВПК «Медведь» — десятки разновидностей оружия для командной игры, антуражная площадка Тольятти на открытом воздухе;
- танковый поединок на моделях танков Второй Мировой войны от «Танкового боя в Тольятти»;
- зимний картинг на гоночной трассе Парка;
- исторический тир на площадке «Полигон»;
- ярмарка ремесленных и сувенирных поделок – керамика, металл, кожа;
- «БТР-трофи» - катание по снегу на БМП-2;
- чай, пироги, шашлыки.
Единый билет – 100 руб. дети до 7 лет - вход свободный
6+
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