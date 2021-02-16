Тольяттинцев приглашают на Мужские игры

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23 февраля 2021 года с 12-00 до 15-00 Парковый комплекс истории техники приглашает на «Мужские Игры 2021» в честь празднования «Дня Защитника Отечества».

Всех посетителей Паркового комплекса ждут:

- концертная программа;

- конкурсы и состязания, призы и подарки от партнеров события: АО «Медиа Плюс», «Дорожное радио» , ООО «Тольяттимолоко», «Край-каравай» и др.

- боевую выучку и навыки покажут бойцы армейского спецназа

(время начала выступления – 13-30, возможны изменения);

- солдатская каши из полевой кухни;

В этом году принять участие в кубке «Мужских игр» может принять участие любой желающий, независимо от возраста. Все желающие могут получить паспорт участника, по которому проходят 12 локаций. Локации

разделены на 4 зоны: «Сила», «Зоркий глаз», «Логика», «Творчество». Каждый участник получит небольшой приз и сертификат вне зависимости от успешности результата прохождения локации.

В программе:

- детская анимационная программа (подвижные игры);

- зимний картинг на трассе Парка;

- «Конная карусель» - катание на лошадках и пони;

- лазертаг ВПК «Медведь» — десятки разновидностей оружия для командной игры, антуражная площадка Тольятти на открытом воздухе;

- танковый поединок на моделях танков Второй Мировой войны от «Танкового боя в Тольятти»;

- зимний картинг на гоночной трассе Парка;

- исторический тир на площадке «Полигон»;

- ярмарка ремесленных и сувенирных поделок – керамика, металл, кожа;

- «БТР-трофи» - катание по снегу на БМП-2;

- чай, пироги, шашлыки.

Единый билет – 100 руб. дети до 7 лет - вход свободный

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