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Тольяттинцев приглашают на Мужские игры

16 февраля 2021 09:56
174
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры

23 февраля 2021 года с 12-00 до 15-00 Парковый комплекс истории техники приглашает на «Мужские Игры 2021» в честь празднования «Дня Защитника Отечества».

     Всех посетителей Паркового комплекса ждут:

- концертная программа;
- конкурсы и состязания,  призы и подарки от партнеров события: АО «Медиа Плюс», «Дорожное радио» , ООО «Тольяттимолоко», «Край-каравай»  и др.
- боевую выучку и навыки покажут бойцы армейского спецназа 

(время начала выступления – 13-30, возможны изменения);

- солдатская каши из полевой кухни;

В этом году принять участие в кубке «Мужских игр» может принять участие любой желающий, независимо от возраста. Все желающие могут получить  паспорт участника, по которому проходят 12 локаций. Локации  

разделены на 4 зоны:  «Сила», «Зоркий глаз», «Логика», «Творчество». Каждый участник получит небольшой приз и сертификат вне зависимости от успешности результата прохождения локации.

В программе:

-  детская анимационная программа (подвижные игры);

-  зимний картинг на трассе Парка;

-  «Конная карусель» - катание на лошадках и пони;

- лазертаг ВПК «Медведь» — десятки разновидностей оружия для командной игры, антуражная площадка Тольятти на открытом воздухе;
- танковый поединок  на моделях танков Второй Мировой войны  от «Танкового боя в Тольятти»;  

- зимний картинг на гоночной трассе Парка;
- исторический  тир на площадке «Полигон»; 

- ярмарка ремесленных и сувенирных поделок – керамика, металл, кожа;

- «БТР-трофи» - катание по снегу на БМП-2;

-  чай, пироги, шашлыки.

Единый билет – 100 руб. дети до 7 лет  -  вход свободный 

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