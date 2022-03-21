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Тольяттинцев приглашают на лекцию о волонтерстве

21 марта 2022 10:35
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Тольяттинцев приглашают на лекцию о волонтерстве

Лекторий «Город. Инструкция по применению» Тольяттинского краеведческого музея приглашает 26 марта в 16.00 на лекцию «Волонтёр не равно альтруист или «чёрный плащ». Скрытые возможности волонтёрства».

Волонтёр – это человек, который выполняет общественно значимую работу на безвозмездной основе. Вознаграждением за труд волонтёров становится признательность и благодарность людей. Все больше волонтёров считают свою деятельность стилем жизни, который не только даёт им возможность организации собственного свободного времени, но и повышает их самооценку, даёт высокую оценку со стороны окружающих. Волонтёрство помогает приобрести единомышленников, стать частью значимого для себя круга общения и получать от него поддержку, что особенно ценно в кризисное время.

Кто такие волонтеры, в чем их миссия, и как стать счастливым, даря свое время, силы и ресурсы обществу, какие возможности раскрываются для волонтёров - об этом расскажет Татьяна Штангрет, директор молодёжного центра «Шанс».

Лекция пройдет в Тольяттинском краеведческом музее, на бульваре Ленина, 22, в конференц-зале.

Вход свободный. Не забудьте взять маску.

Лекция состоится с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с этим количество мест ограничено. Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке https://tolyattinskiy-kraevedches.timepad.ru/event/1961693/

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Теги: Мероприятия

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