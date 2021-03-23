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Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
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Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде

23 марта 2021 13:09
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Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде

Лекторий «Город. Инструкция по применению» Тольяттинского краеведческого музея приглашает 27 марта в 16.00 на лекцию «Городская среда Тольятти: ценности, недостатки, заблуждения». 

В своём архитектурно-планировочном развитии любой крупный город проходит ряд этапов. На каждом из них возникает то, что современники эпохи и потомки относят к достоинствам или недостаткам. Наличие аргументированных представлений о них, как и о заблуждениях относительно городской среды, важно. Это помогает определить направления для работы по улучшению градостроительной среды Тольятти и критерии оценки проектов, увеличивает шансы избежать ошибочных решений, повышает степень понимания города его жителями.

Лектор: Бурая Инна Викторовна, кандидат искусствоведения, преподаватель Лицея искусств.

Тольяттинский краеведческий музей, бульвар Ленина, 22, конференц-зал.

Вход свободный. 

Лекция состоится с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с этим количество мест ограничено. Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке https://tolyattinskiy-kraevedches.timepad.ru/event/1584038/

Лекторий проходит в поддержку проекта «Музейный квартал Тольятти». Лекторий предназначен для активных горожан. Если ты хочешь научиться понимать город как систему, видеть элементы этой системы и способы их взаимодействия, веришь, что активный горожанин — это сила, способная влиять на жизнь города, то этот лекторий для тебя! 

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