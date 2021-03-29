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Тольяттинцев научат справляться со стрессом

29 марта 2021 13:31
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Тольяттинцев научат справляться со стрессом

Лекторий «Город. Инструкция по применению» Тольяттинского краеведческого музея приглашает 3 апреля в 16.00 на лекцию «Здоровый город. Как противодействовать стрессу и тревоге». 

Многие из нас живут в плену мифов об эмоциях. «Надо сдерживаться», «Учитесь властвовать собою», или вот еще: «Мужчины не плачут». Так ли это? Надо ли терпеть? Как не разрушить себя и свою семью, пытаясь не рассказывать о недовольстве и избегая конфликтов? На эти и другие вопросы ответит Артур Владимирович Чубаркин, врач-психотерапевт, президент Ассоциации психологов и психотерапевтов г. Тольятти. Еще на лекции обсудим, как формируются мышечные зажимы. А еще - знаете ли вы, что существуют 200 способов снятия эмоционального напряжения. Лектор расскажет про 10 из них.

Лекция пройдет в Тольяттинском краеведческом музее, на бульваре Ленина, 22, в конференц-зале.

Вход свободный.

18+

Лекция состоится с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с этим количество мест ограничено. Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке  https://tolyattinskiy-kraevedches.timepad.ru/event/1593327/

Лекторий проходит в поддержку проекта «Музейный квартал Тольятти». Лекторий предназначен для активных горожан.

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