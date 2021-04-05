Тольяттинцам сообщают о разовых денежных выплатах

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Администрация городского округа Тольятти сообщает, что за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в рамках муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020 - 2024 годы», в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 №2488-п/1 к памятной дате России - Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля) предоставляются единовременные денежные выплаты членам семьи погибших (умерших) участников данных событий, а именно:

- супруге (супругу), состоящей (состоящему) на день гибели (смерти) соответствующего гражданина с ним в зарегистрированном браке;

- родителю соответствующего погибшего (умершего) гражданина;

- детям соответствующего погибшего (умершего) гражданина, не достигшим возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также детям, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Преимущественное право на предоставление единовременной денежной выплаты имеет вдова (вдовец) соответствующего погибшего (умершего) гражданина.

Размер выплаты составляет 700 рублей. Перечисление денежных средств будет осуществлено не позднее 26 апреля 2021 года в автоматизированном порядке (без предъявления дополнительных документов) по месту получения соответствующими гражданами иных выплат.

В настоящее время подготовлены документы к перечислению выплаты 178 получателям.

Фото: Pixabay.com

