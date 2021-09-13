Тольяттинский «Стальсервис-ТЛ» первым получил льготный заем по федерально-региональной программе Фонда развития промышленности

119

В понедельник, 13 сентября, стало известно, что экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем тольяттинскому «Стальсервис-ТЛ» по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия». На расширение своей деятельности предприятие получит более 43 млн. рублей по льготной ставке.

Впервые промышленное предприятие региона получает совместный заем Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) и Государственного фонда развития промышленности Самарской области.

Всего экспертный совет ФРП одобрил 15 займов для реализации проектов в Санкт-Петербурге, Московской, Тверской, Воронежской, Свердловской, Ярославской областях и др. Сумма займов превысит 5,5 млрд. рублей, а общий бюджет реализации проектов – 16,8 млрд. рублей.

За счет займа и собственных средств «Стальсервис-ТЛ» расширит действующее производство трубных заготовок для штанги стабилизатора поперечной устойчивости и задней подвески и поперечин для автомобилей альянса Автоваз-Renault-Nissan-Mitsubishi. В рамках проекта предприятие внедрит современную технологию с использованием лазерного оборудования, что позволит максимально повысить точность изготовления и увеличить объемы производства на 23%. Общий бюджет реализации проекта составляет 64 млн. рублей. Планируется дополнительно открыть 6 рабочих мест.

Всего 16 предприятий Самаркой области, начиная с 2015 года, получили льготные целевые займы из ФРП на общую сумму 3,4 млрд. рублей.

ФРП предлагает льготные условия софинансирования проектов промышленных предприятий, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств и пр. Займы предоставляются по 10 основным программам финансирования, на срок от 2 до 7 лет, максимальная сумма займа в основном до 500 млн.руб., по ряду программ до 2 млрд.руб. Действует льготная ставка от 1 % до 3 % годовых.

«Министерством оказывается всесторонняя консультационная поддержка промышленных предприятий по вопросам получения льготного целевого займа из федерального Фонда развития промышленности. Если необходимая предприятию сумма займа не превышает 100 миллионов рублей, получение поддержки возможно через региональный ФРП, созданный по инициативе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Заем из самарского фонда в сумме от 5 до 100 миллионов рублей можно использовать для стимулирования инновационной деятельности промпредприятий и внедрения наилучших доступных технологий в сфере промышленности», - рассказал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Фото из открытых источников