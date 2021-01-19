Тольяттинский проект в числе победителей первого конкурса президентских грантов 2021 года

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онд президентских грантов принимал заявки полтора месяца – до 15 октября 2020 г. Свои инициативы представили некоммерческие организации из всех регионов России.

Победители конкурса были определены 14 января 2021 г. на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Всего на конкурс было подано 10 063 проекта. В число победителей вошло 2 000 проектов из всех регионов страны. Общая сумма поддержки по итогам первого конкурса 2021 года составляет 4,2 млрд. рублей. Стоит отметить, что 795 некоммерческих организаций получают президентские гранты впервые. Самыми популярными грантовыми направлениями в этом конкурсе стали: «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «сохранение исторической памяти».

И в числе победителей партнер администрации городского округа Тольятти НОУ ПОО «Современная Гуманитарная Бизнес Академия (с углубленным изучением иностранных языков)»/Поволжский Институт Итальянской Культуры Комитет «Данте Алигьери» г. Тольятти с проектом «Российско-итальянская мозаика: сближение культур и традиций». В рамках проекта в 2021 году тольяттинцев ждет богатая мозаика мероприятий на разную возрастную категорию и на самый тонкий вкус.

Любители итальянской кухни смогут насладиться изысканной гастрономией во время VI Фестиваля высокой итальянской кухни в мире, который традиционно проводится в городе в ноябре.

Поклонники фотографии и выставок смогут посетить авторскую фотовыставку «L'Italiaindettaglio», а также интерактивную выставку-экспозицию «Итальянская книжная коллекция».

Для молодежи предусмотрен квест по книге Дэна Брауна «Инферно», а для киноманов - фестиваль итальянского кино «Путешествие в Моле Антонеллиана».

Много мероприятий будет посвящено итальянскому языку и литературе, как классической, так и современной. Ряд мероприятий о Великом Данте. В 2021 году отмечаем памятную дату - 700 лет со дня его смерти. Ему будет посвящены Литературный просветительский лекторий «Данте в России», конкурс «Я читаю Данте», российско-итальянский онлайн конкурс стихов «Пушкин и Данте». Каждый желающий сможет прикоснуться к миру прекрасного итальянского языка, посетив бесплатные курсы или став участником уникального краеведческого проекта «5 Прогулок: Тольятти итальянский».

Для малышей предусмотрен литературный проект и конкурс рисунков «Две жизни одного героя: Буратино и Пиноккио».

Пройдет презентация книги «Екатерина, русская рабыня во Флоренции». Авторская встреча с писательницей Марией Луизой Бьянки (Maria luisa Bianchi). А также, книги Умберто Нобиле «То, что я увидел в Советской России».

Совместно с музеем Пальмиро Тольятти будут проведены поисковые работы по установлению контактов с родственниками Пальмиро Тольятти и его соратниками, создана фотокнига «Итальянцы в Тольятти». В итоге, будет проведен интерактивный̆ круглый стол с участием организаций, учреждений и городов в России и Италии, носящих имя Пальмиро Тольятти, передает пресс-служба администрации Тольятти.