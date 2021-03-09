Тольяттинский музей приглашает на лекцию "Зачем городу архив?"

80

Лекторий «Город. Инструкция по применению» Тольяттинского краеведческого музея приглашает 13 марта в 16.00 на лекцию «Что такое «письменные памятники» или Зачем городу архив?».

Лекторий проходит в поддержку проекта «Музейный квартал Тольятти». Лекторий предназначен для активных горожан. Если ты хочешь научиться понимать город как систему, видеть элементы этой системы и способы их взаимодействия, веришь, что активный горожанин — это сила, способная влиять на жизнь города, то этот лекторий для тебя!

Что это за организация, которая занимается сохранением и систематизацией письменных и графических памятников прошлого?

Что такое - письменные памятники и когда они получают это гордое звание?

А еще - что хранит Тольяттинский архив и зачем архив и архивное дело современному горожанину.

И вообще, архив - это скучно или увлекательно?

Об этом и многом другом - например, об истории становления и развития архива в Ставрополе – Тольятти с XVIII века и современном состоянии архивного дела в городе расскажет наш лектор - Дмитрий Викторович Янчарук, кандидат исторических наук, ведущий специалист Управления по делам архивов администрации г. о. Тольятти.

Тольяттинский краеведческий музей, бульвар Ленина, 22, конференц-зал.

Вход свободный.

Лекция состоится с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с этим количество мест ограничено. Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке https://tolyattinskiy-kraevedches.timepad.ru/event/1567316/

12+