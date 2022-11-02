Тольяттинский краеведческий музей выпускает подкаст «Батискаф»

154

Подкаст посвящен науке, которая не в учебниках, а рядом с нами. Мы говорим о Тольятти и его окрестностях, об исследованиях, проходящих на местном материале, об ученых, которые живут с нами в одном городе, об учреждениях, которые в Тольятти занимаются наукой. Каждый выпуск подкаста — это погружение в историю, биологию, зоологию, этнографию или музееведение.

Послушав наши эпизоды, вы узнаете, например, о том, как переносили старое кладбище, почему часто горел старый Ставрополь, каких ядовитых змей можно встретить в наших окрестностях, и как вести себя при такой встрече. Какую тайну хранит постамент «Умершим от ран», находящийся возле памятника Татищеву. Как установили настоящую фамилию архитектора, проектировавшего в 50-х гг. Шлюзовой и часть Комсомольского района. Какой путь проходит предмет, чтобы стать музейным экспонатом. Каковы особенности народов, населяющих Самарскую Луку, что это за народы, и почему у них сформировались такие особенности. И еще многое другое.

Для вашего удобства подкаст размещен на разных платформах — выбирайте, на какой вам удобнее слушать:

В «Вконтакте» https://vk.com/podcasts-48364486

На «Яндекс музыке» https://music.yandex.ru/album/22261151?activeTab=track-list&dir=desc

На «Мэйв диджитал» https://bathyscaphe.mave.digital

Слушайте эпизоды подкаста, ставьте лайки, делитесь понравившимися эпизодами. Пишите нам, какие темы или каких героев вы бы хотели услышать в новых эпизодах «Батискафа».