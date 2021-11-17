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Тольяттинский краеведческий музей стал победителем конкурса Фонда Потанина "Музейный десант"

17 ноября 2021 12:53
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Тольяттинский краеведческий музей стал победителем конкурса Фонда Потанина "Музейный десант"

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги второго цикла конкурса «Музейный десант». Одним из 14 победителей в номинации «Индивидуальная траектория» стала Наталия Шандор, представляющая Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей». 

Благодаря победе в конкурсе у специалистов музеев есть возможность повысить профессиональное мастерство по самостоятельно сформированным программам, а у музейных организаций – реализовать образовательные проекты для своей команды и коллег по сектору.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «“Музейный десант” помогает определить те темы и вопросы, которые интересны музейному сообществу в данный момент. Мы убеждаемся, что для специалистов музейной сферы по-прежнему важно обмениваться опытом в рамках традиционных направлений, таких как фондовая работа, экспозиционно-выставочная деятельность и просвещение. Но наряду с востребованностью этих знаний наблюдается запрос на обучение по программам социокультурного проектирования и управления творческими командами. Также следует отметить качество и продуманность конкурсных заявок – кандидаты профессионально подходят как к составлению индивидуальных программ развития, так и к презентации опыта своих организаций».

Результаты конкурса в номинации «Индивидуальная траектория» демонстрируют заинтересованность музейных специалистов в совершенствовании методов работы с посетителями, а также фокус на дизайн специальных программ, в том числе инклюзивных проектов и программ для детской и молодежной аудиторий. Важно отметить, что постоянными участниками «Музейного десанта» в этой номинации являются музейные реставраторы. Среди победителей второго цикла эту профессию представляют 6 специалистов, которые пройдут индивидуальное обучение по разным направлениям реставрационного дела. 

Всего в список претендентов на победу вошли 35 специалистов музейной сферы из 24 регионов России. Лидерами по количеству поданных заявок стали Ярославская область, Красноярский край, Республика Татарстан и Иркутская область. 

Прием заявок на третий цикл конкурса «Музейный десант» продлится до 30 ноября 2021 года. С графиком конкурса на 2022 год можно ознакомиться по ссылке.

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