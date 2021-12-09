Тольяттинский краеведческий музей получил грант Благотворительного фонда Владимира Потанина

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Мы рады поделиться радостной новостью - команда Тольяттинского краеведческого музея получила грант на институциональное развитие в размере 1 миллиона рублей от Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Новый проект музея стал логическим продолжением проекта «Музейный конструктор онлайн» (грант на реализацию которого был выигран музеем в 2020 году). Он направлен на развитие цифровизации музейно-образовательных программ и онлайн-форм взаимодействия со школьным, дошкольным сообществами города Тольятти и Самарской области.

В основе проекта лежит интеграция музейно-образовательного ресурса (в дистанционном и онлайн форматах) с общеобразовательными программами начального и среднего звена школ и учреждений дошкольного образования, создание верифицированного контента, который будет соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам учебным общеобразовательным программам по предметам «Технология», «Обществознание», «История Отечества», «История Самарского края», «Окружающий мир» и внеурочной деятельности по программе «Рассказы по истории Самарского края».

Важным направлением проекта станет развитие программ предпрофильной подготовки «Профессия историк», «Книжные профессии. Перезагрузка» для среднего общего образования, что усилит позиции музея в контексте культурно-образовательной деятельности и будет способствовать его популяризации среди подростков.

Реализация проекта планируется с участием педагогов школ и дошкольных учреждений Тольятти и участием постоянного партнёра музея МБУ «Школа №93»; партнёра и участника музейных образовательных программ системой детских садов АНО ДО «Планета детства «Лада» Тольятти.