Тольяттинский краеведческий музей объявляет сбор средств на издание книги об участниках Афганской войны

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На протяжении многих лет Тольяттинский краеведческий музей ведёт работу по сохранению документальных свидетельств о наших земляках, прошедших через боевые действия в Афганистане (1979-1989). Совместно с ветеранами и родителями погибших военнослужащих собран большой объём уникального материала для двухтомной книги «Прощай, шурави. 30 лет спустя». В каждом томе – более 500 страниц.

Книга включает в себя 14 интервью тольяттинцев – участников боевых действий в Афганистане, а также более 200 фотографий из личных архивов ветеранов. Отдельная часть посвящена погибшим землякам и представляет более 400 фотографий, писем и документов, переданных музею семьями военнослужащих. Установлены имена 46 человек, которые родились в Тольятти и Ставропольском районе тогда ещё Куйбышевской области, учились и работали в нашем городе, а также были призваны в армию городскими военкоматами. Память о них сохранена в книге, которая будет доступна для широкого круга читателей, в том числе для молодого поколения.

Книги будут подарены ветеранам боевых действий в Афганистане, родителям погибших воинов-интернационалистов, а также 150 различным учреждениям, в том числе учебным заведениям города Тольятти, Жигулёвска и Ставропольского района Самарской области.

Для издания книги требуются средства. Музей планирует издать 500 экземпляров общей стоимостью 450 тысяч рублей.

Помочь изданию книги «Прощай, шурави. 30 лет спустя» можно на сайте музея http://www.tltmuseum.ru через кнопку «Поддержать музей» с указанием комментария «На издание книги». Каждый, кто перечислит любую сумму, будет отмечен благодарностью в книге, а также после её выпуска получит специальные поощрения от музея.