Тольяттинский госуниверситет открывает всероссийскую выставку

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В течение месяца тольяттинцы и гости города смогут «зайти» на территорию творчества Тольяттинского государственного университета (ТГУ). 29 мая начинает работу Всероссийская выставка современного искусства «Территория творчества СтARTап-студия».

Участие в ней примут преподаватели и выпускники института изобразительного и декоративно-прикладного искусства (ИЗОиДПИ), а также центра дизайна архитектурно-строительного института ТГУ.

29 мая открывается Всероссийская выставка современного искусства «Территория творчества СтARTап-студия». На ней будет представлено искусство известных в России художников-педагогов и выпускников ТГУ. Экспозиция откроется сразу на двух площадках в Музее актуального реализма и в главном корпусе опорного ТГУ. Выставка уникальна не только широкой географией участников, но и разноплановостью представленных работ: живопись, скульптура, графика и ювелирные изделия.

«Территория творчества СтARTап-студия» приурочена сразу к двум важным событиям – 70-летию высшего образования в Тольятти и 170-летию Самарской губернии.