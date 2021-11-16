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Тольяттинская компания «АТС-АВТО» презентовала итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

16 ноября 2021 16:19
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Предприятие является ключевым партнером ПАО «АВТОВАЗ».

В Самарской области продолжается внедрение бережливого производства на предприятиях благодаря нацпроекту «Производительность труда». В пятницу, 12 ноября 2021 года, тольяттинская компания «АТС-АВТО» презентовала итоги участия в национальном проекте комиссии, в состав которой вошли представители министерства промышленности и торговли Самарской области, Регионального центра компетенций, руководство ООО «АТС-АВТО» и самарские СМИ. 

Предприятие является ключевым партнером ПАО «АВТОВАЗ». Основное направление деятельности - разработка схем компоновки, технологических карт и установка адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей. В результате модификаци с конвейера АТС-АВТО выходят автомобили, которые в качестве топлива могут использовать не только бензин, но и природный газ метан. Именно метан на сегодня является самым экологичным топливом и имеет большие преимущества в цене.

В начале 2021 года компания заключила соглашение с РЦК. Полгода с сотрудниками АТС-АВТО работали тренеры – эксперты центра.  

 - В качестве пилотного потока для оптимизации выбран процесс сборки автомобилей. Мы создали рабочую группу и внимательно следили и будем следить за целевыми показателями по этой программе. В начале работы, после получения необходимых знаний от специалистов РЦК, мы обнаружили более 40 проблем, потерь и их причины, - прокомментировал технический директор группы компаний «АТС-АВТО» Олег Кузьмин.

Как сообщил руководитель проекта РЦК Александр Журавлев, - «Мы выработали вместе с командой предприятия более 50 решений для всех обнаруженных проблем. Улучшили показатели времени протекания процесса на 21%, сократили незавершенное производство на 29% и улучшили выработку на 10%. 

Достигнув всех этих показателей, предприятие в итоге сэкономило и сохранило в обороте около 10 млн. рублей.

По итогам 3 квартала 2021 года Самарская область занимает 3 место в стране по показателям реализации национального проекта «Производительность труда». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что именно рост производительности труда на предприятиях является одной из важнейших характеристик лидерства региона. 

 - Именно Самарская область в числе первых включилась в национальный проект «Производительность труда». Более ста компаний Самарской области повышают эффективность с нашими технологиями, причем 33 из них при адресной поддержке Федерального центра компетенций. Общая выручка этих компаний составляет 256 млрд. рублей при численности штата организаций в 52 000 людей суммарно, - сообщил Павел Мякотин, начальник управления по макрорегиону № 4 Федерального центра компетенций. - Сегодня существует множество предприятий, которые могли бы принять участие в нацпроекте «Производительность труда», улучшив тем самым свои показатели. Ожидается, что более 169 предприятий региона войдет в национальный проект, а бережливым технологиям обучат почти 2 000 сотрудников компаний.

 

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