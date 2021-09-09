Тольяттинская филармония проводит ярмарку абонементов

103

Предстоящий сезон – тридцатый – для филармонии юбилейный. В 1991 году образовался симфонический оркестр. А в апреле 1992 года постановлением главы администрации Тольятти филиал Куйбышевской государственной филармонии стал самостоятельной концертной организацией – Тольяттинской филармонией. И ее первый коллектив – симфонический оркестр.

В юбилейном 30 сезоне филармония приготовила и праздничные концерты, и радостные встречи с давними друзьями, и приятные знакомства, и сюрпризы – это 88 концертов 23 абонементов! Уже сейчас вы можете ознакомиться со всеми программами на сайте http://filarman.ru/event/yarmarka30/, выбрать свою музыку, и в последние дни продажи абонементов со скидкой 30% – 10, 11 и 12 сентября купить абонементы онлайн или в кассе филармонии.

А 12 сентября в поддержку продажи абонементов состоится концертный марафон –презентацию коллективов филармонии. С 14 до 17 часов симфонический, джазовый, русский оркестры и солисты филармонии представят свои программы и планы на предстоящий сезон. Творческие номера в диапазоне от «лёгкой» классики – увертюр Брамса и Дунаевского, песен Бабаджаняна и Фальво, джаз-рока и фанка до симфонических картин Мусоргского и Чайковского. И всё это – задорно и с юмором, как умеют только тольяттинцы!

Эпидемия коронавируса, к сожалению, не закончилась. Берегите себя! Захватите маску и соблюдайте социальную дистанцию. И отнеситесь с пониманием к тому, что в наших залах шахматная рассадка. По этой причине количество бесплатных пригласительных ограничено. Получить их можно в кассе филармонии или зарегистрировавшись на сайте филармонии: http://filarman.ru/event/yarmarka30/ . Осталось их совсем немного!

Ярмарка-продажа абонементов 30 сезона работает 10-12 сентября с 11.00 до 19.00.