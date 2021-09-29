Тольяттинская филармония проводит бесплатные трансляции

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В Виртуальном концертом зале Тольяттинской филармонии в октябре сказочно красивые программы, подготовленные лучшими артистами страны! Вход на все программы – свободный, так как Виртуальный концертный зал работает в рамках реализации Национального проекта «Культура». Регистрируйтесь на сайте http://vkz.filarman.ru/ и приходите!

Трансляции по вторникам, начало всегда в 15.00.

Старейший и легендарный хор имени Пятницкого

5 октября программа Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Если говорить о программе в двух словах, то это удовольствие и наслаждение. В программе русские народные песни, частушки, авторские песни, танцевальные композиции – все подобрано и выстроено так, чтобы показать красоту и разнообразие нашей страны и нашей жизни.

Продолжительность программы 1 час. 12+

«Граф Калиостро»

12 октября музыкально-литературная композиция по повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». Веселую, ироничную повесть читает актер театра и кино Дмитрий Назаров. А проиллюстрирует выразительная музыка Николая Мясковского, который жил в те же годы, что и Алексей Толстой. Ее исполнит академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Алексея Рубина.

Продолжительность программы 1 час. 5 мин. 12+

«Волшебник Изумрудного города»

19 октября сказка с оркестром для всей семьи «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Читает актриса театра и кино Марина Александрова. А еще больше оживит характеры героев и их приключения музыка Дворжака, Дюка, Холста, Гершвина, Бриттена в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова.

Продолжительность программа 1 час. 15 мин. 6+

Хибла Герзмава и джаз

26 октября Хибла Герзмава (сопрано) в джазовом концерте с трио Якова Окуня! Оперная дива, выступавшая на самых престижных сценах мира, в этой программе исполнит и Summertime Гершивна, и песенку «Журчат ручьи» Дунаевского, и народную «За окном черемуха колышется», и конечно популярные оперные арии в джазовом сопровождении! Не пропустите эту уникальную программу!

Продолжительность программа 1 час. 10 мин. 12+

Не забудьте маску! Тольяттинская филармония соблюдает рекомендации Роспотребнадзора.