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Тольяттинская филармония проводит бесплатные трансляции
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Тольяттинская филармония проводит бесплатные трансляции

29 сентября 2021 10:36
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Тольяттинская филармония проводит бесплатные трансляции

В Виртуальном концертом зале Тольяттинской филармонии в октябре сказочно красивые программы, подготовленные лучшими артистами страны! Вход на все программы – свободный, так как Виртуальный концертный зал работает в рамках реализации Национального проекта «Культура». Регистрируйтесь на сайте http://vkz.filarman.ru/ и приходите!  

Трансляции по вторникам, начало всегда в 15.00.

 

Старейший и легендарный хор имени Пятницкого 

5 октября программа Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Если говорить о программе в двух словах, то это удовольствие и наслаждение. В программе русские народные песни, частушки, авторские песни, танцевальные композиции – все подобрано и выстроено так, чтобы показать красоту и разнообразие нашей страны и нашей жизни. 

Продолжительность программы 1 час. 12+

 

«Граф Калиостро» 

12 октября музыкально-литературная композиция по повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». Веселую, ироничную повесть читает актер театра и кино Дмитрий Назаров. А проиллюстрирует выразительная музыка Николая Мясковского, который жил в те же годы, что и Алексей Толстой. Ее исполнит академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Алексея Рубина.    

Продолжительность программы 1 час. 5 мин. 12+

 

«Волшебник Изумрудного города»

19 октября сказка с оркестром для всей семьи «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Читает актриса театра и кино Марина Александрова. А еще больше оживит характеры героев и их приключения музыка Дворжака, Дюка, Холста, Гершвина, Бриттена в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова.

Продолжительность программа 1 час. 15 мин. 6+

 

Хибла Герзмава и джаз

26 октября Хибла Герзмава (сопрано) в джазовом концерте с трио Якова Окуня!  Оперная дива, выступавшая на самых престижных сценах мира, в этой программе исполнит и Summertime Гершивна, и песенку «Журчат ручьи» Дунаевского, и народную «За окном черемуха колышется», и конечно популярные оперные арии в джазовом сопровождении! Не пропустите эту уникальную программу!  

Продолжительность программа 1 час. 10 мин. 12+ 

Не забудьте маску! Тольяттинская филармония соблюдает рекомендации Роспотребнадзора.   

 

Теги: Мероприятия

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