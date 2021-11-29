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Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки

29 ноября 2021 09:48
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Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки

Новогодние музыкальные сказки для детей и взрослых приготовила Тольяттинская филармония. Их пять. Все на аудиторию старше 6 лет (6+). Но не стоит думать, что это только для детей и подростков. Сегодняшние родители, бабушки и дедушки видели в своем детстве и мультфильм про Щелкунчика, и киносказку «Мама» с Боярским и Гурченко в главных ролях. И читали «Вечера на хуторе близ Диканьки», конечно. Поэтому могут смело приходить не только с детьми и внуками, но и без них, сами, с супругами, друзьями и одноклассниками. Чтобы послушать давно знакомое и вспомнить, какими беззаботными и счастливыми они могут быть. Новый год же! 

25 декабря, 18.00 – «Ночь перед Рождеством». Сказку Гоголя читают артист Московского драматического театра им. А. С. Пушкина Александр Арсентьев и артистка Государственного академического театра им. Моссовета Анна Гарнова. Музыкальное сопровождение – Русский оркестр филармонии, дирижер – Василий Кормишин. Билеты: 300-1000 руб. 

26 декабря, 12.00 и 14.00 – музыкальная сказка по балету Чайковского «Щелкунчик». Исполняют симфонический оркестр и мастера художественного слова филармонии – Игорь Супрунов и Народная артистка РФ Наталья Дроздова. Билеты: 200-500 руб. 

4 января, 12.00 и 14.00 – «Волк и семеро козлят». Новогодний мюзикл по мотивам музыкальной сказки  «Волк и семеро козлят на новый лад» с музыкой А. Рыбникова,  Ж. Буржоа и Т. Попа из кинофильма «Мама». Исполняют Русский оркестр и солисты филармонии, дирижер – Василий Кормишин. Билеты: 200-450 руб.

8 января, 18.00 – «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Музыкально-литературную композицию по сказке Леонида Филатова исполняют народный артист России Борис Щербаков и ансамбль «Рапсодия». Билеты: 500-1500 руб.   

16 января, 12.00 – «Гарри Поттер»: саунд-треки из фильма в исполнении симфонического оркестра. Содержание напомнят мастера художественного слова филамонии. Билеты: 250-500 руб. 

Билеты в кассе, тел. 222-600 и онлайн на сайте filarman.ru 

 

Теги: Мероприятия

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