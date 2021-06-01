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Тольятти приглашает на городской фестиваль воздушных змеев "Повелители ветра"

1 июня 2021 15:12
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Приглашают ярко отметить день города.

 6 июня с 16:00 до 19:00 
ТЦ «Акварель», ул. Южное шоссе, д.6   

 В программе:
- @club192668938 (Лучные бои) проведут мастер-класс по стрельбе из лука;
- Активные игры от @club88985208 (тайм-кафе Спелое место);
- Мастер-класс по рисованию от @club134793769 (студии PICASSO);
- Каллиграфия от @id24849247 (Евгении Чучетковой)
- Турнир по запуску воздушных змеев;
- Конкурс за звание "Король воздушных змеев Тольятти 2020"!

Выступление творческих коллективов:
- Автор и исполнитель произведений на акустической гитаре @id17340665
(Эйнар Аглетдинов)
- Завораживающее выступление от студии @club36475512 («RosMarine»)
- Зажигательная зумба от @id126675955 (Наталии Папавой)
- Выступление вокального ансамбль Института Восточной Культуры
и другие!

 Вас ждут призы от партнёров фестиваля.
@club76335777 (ТВОЙТАЙ)
@club88985208 (тайм-кафе Спелое место)
@club62653794 (Жако Роллы и Пицца Тольятти)
@club103887121 (Додо пицца Тольятти)
Кинотеатр Mori Cinema Тольятти

Вход свободный

Теги: "Повелители ветра" Тольятти фестиваль

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