Тольятти приглашает на городской фестиваль воздушных змеев "Повелители ветра"

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6 июня с 16:00 до 19:00

ТЦ «Акварель», ул. Южное шоссе, д.6



В программе:

- @club192668938 (Лучные бои) проведут мастер-класс по стрельбе из лука;

- Активные игры от @club88985208 (тайм-кафе Спелое место);

- Мастер-класс по рисованию от @club134793769 (студии PICASSO);

- Каллиграфия от @id24849247 (Евгении Чучетковой)

- Турнир по запуску воздушных змеев;

- Конкурс за звание "Король воздушных змеев Тольятти 2020"!



Выступление творческих коллективов:

- Автор и исполнитель произведений на акустической гитаре @id17340665

(Эйнар Аглетдинов)

- Завораживающее выступление от студии @club36475512 («RosMarine»)

- Зажигательная зумба от @id126675955 (Наталии Папавой)

- Выступление вокального ансамбль Института Восточной Культуры

и другие!



Вас ждут призы от партнёров фестиваля.

@club76335777 (ТВОЙТАЙ)

@club88985208 (тайм-кафе Спелое место)

@club62653794 (Жако Роллы и Пицца Тольятти)

@club103887121 (Додо пицца Тольятти)

Кинотеатр Mori Cinema Тольятти



Вход свободный