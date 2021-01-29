Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью

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«Жигулевская долина» представила свои возможности на онлайн-конференции «Самара-Гродно. Экономический потенциал регионов России и Беларуси», которая состоялась 29 января.

Организаторами мероприятия выступили Торгово-промышленные палаты Самарской области и Гродненской области Республики Беларусь.

В конференции приняли участие представители Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, Туристского информационного центра Самарской области, технопарка «Жигулевская долина», Гродненского облисполкома, Администрации СЭЗ «Гродноинвест».

В программе конференции состоялся ряд презентаций экономического, инвестиционного и туристического потенциалов Самарской области и Гродненской области (РБ).

Представители ТПП Самарской области рассказали о преимуществах ведения бизнеса в регионе и уникальности Самарско-тольяттинской агломерации.

Самарская область – территория встреч крупных инвесторов и заказчиков, она входит в десятку крупнейших промышленных регионов страны, обладает выгодным геостратегическим месторасположением и входит в Стратегию пространственного развития Российской Федерации.

Важным фактором для экономического развития является инновационная активность региона. В Тольятти и Чапаевске созданы Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), дающие дополнительные преимущества для инвесторов. Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – один из крупнейших в России, он аккумулирует инновационные идеи, создавая климат для «выращивания» высокотехнологичного бизнеса. Сегодня в «Жигулевской долине» насчитывается более 250 компаний-резидентов, благодаря которым в регионе создано более 2000 новых рабочих мест.

Заместитель директора «Центра инновационного развития и кластерных инициатив» (ГАУ «ЦИК СО») Игорь Смирнов представил возможности технопарка «Жигулевская долина», обозначив приоритетные направления его деятельности. Особое внимание в докладе было уделено развитию через экосистемный подход. Под управлением ГАУ «ЦИК СО» в экосистеме «Жигулевской долины» сформирована целая группа элементов, поддерживающих процесс инноваций и создающих условия для «выращивания» бизнеса от идеи до открытия полноценного производства: детский технопарк «Кванториум-63», бизнес-инкубатор, технопарк, уникальный Региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, аккумулирующая инновации, инвестиции и меры поддержки региона на одной интернет-площадке. На территории технопарка «Жигулевская долина» работает Региональный центр инжиниринга (РЦИ), который входит в число лучших инжиниринговых Центров России по поддержке малого и среднего предпринимательства, позволяющий проводить высокоточные испытания и измерения.

Также Игорь Смирнов отметил, что «Жигулевская долина» является одним из лучших операторов Фонда «Сколково» и официальным региональным представителем Фонда содействия инновациям, благодаря которому можно получать безвозмездное государственное финансирование инновационных проектов.

- «Жигулевская долина» - это инструмент для развития инновационного бизнеса в регионе, ядро новой экономики, включающее в себя массу элементов для выстраивания инновационной составляющей экономического развития. Благодаря экосистемному подходу мы можем не только «выращивать» бизнес, но и выводить инновационные разработки на международный рынок. Сегодня уже 6 компаний-резидентов «Жигулевской долины» эффективно сотрудничают с Беларусью, и мы всегда готовы всестороннему взаимодействию, - отметил Игорь Геннадиевич.

В завершение своего выступления Игорь Смирнов предложил коллегам из Гродно рассмотреть возможность ведения своего бизнеса на территории «Жигулевской долины» и пригласил их на ознакомительную экскурсию в технопарки Самарской области.

На конференции также состоялся обмен мнениями между участниками, в ходе которого наметились точки перспективного сотрудничества экономических систем. В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью, передает пресс-служба технопарка.

Фото: пресс-служба технопарка