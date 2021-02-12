Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха

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В городе Тольятти завершился проект «Ступени социального успеха», реализуемого ГОО «Ассоциация учащейся молодежи» совместно с МБОУ ДО «Диалог» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Данный проект позволил старшеклассникам попробовать себя в роли организаторов социально-значимых мероприятий для жителей нашего города и показал возможности для самореализации в гражданских инициативах.

Эта история берет своё начало с января 2020 года, тогда команда ГОО «АУМ» приступила к реализации проекта «Выбор за тобой», также поддержанного Фондом президентских грантов. В рамках этого проекта подростки из школ города Тольятти были разделены на 6 команд и обучены основам социального проектирования. После прохождения обучения ребята разработали свои проектные инициативы призванные улучшить некоторые социальные сферы нашего города. Для того чтобы инициативы не остались в стадии идей, был разработан следующий проект «Ступени социального успеха», реализация которого началась в августе 2020 года.

6 команд + новые активные школьники приняли участие в выездном пампинге «Социальный EVENT», где прошли обучение по разработке и реализации социально-значимого мероприятия. После семинара работа команд продолжилась на рабочих встречах и уже к ноябрю две команды реализовали свои социальные инициативы, а затем и остальные команды.

Какие мероприятия проводили участники проекта? Самые разнообразные: «Экологический квест», который показал пятиклассникам для чего и как разделять отходы; «Кино-сеанс со смыслом» позволил подросткам посмотреть и обсудить фильм о людях, отличающихся от большинства; благодаря гаджет-квесту «Happy Map» подростки узнали интересную информацию о культурных местах нашего города и о том, где можно провести время со своими друзьями; гаджет-квест «Великий и могучий Русский язык» научил ребят правилам грамотной речи; ОВЗ-квест «НеОграниченные возможности» позволил семиклассникам почувствовать насколько сложно приходится людям с инвалидностью и изменить своё отношение к ним; в беседе с командой «Вливайся» школьники узнали о правилах бесконфликтного поведения. Примечательным является то, что участники проекта самостоятельно разрабатывали данные идеи, это позволило им справиться со всеми сложностями на пути к реализации инициативы.

Помимо рабочих встреч и реализации социальных мероприятий участники проекта проходили Skill-интенсивы, где развивали свои умения необходимые для работы в команде и получали дополнительные знания в области социального проектирования.

11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями.

Проект «Ступени социального успеха» позволил старшеклассникам понять значимость своего участие в решении проблем общества и научил молодежь создавать и реализовывать свои гражданские инициативы.