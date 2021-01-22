Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас установленный предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет.
Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих
Не все дома, построенные к концу предыдущего года, удалось ввести в эксплуатацию. У ряда застройщиков возникли объективные трудности.
Елена Лапушкина встретилась с представителями ТСЖ заселенных, но не введенных в эксплуатацию МКД
«Нас больше нет. Я свободная девушка».
Бузова объявила о расставании с Манукяном
Выездная физико-математическая олимпиада является одним из отборочных этаповолимпиады «Физтех» 2021 года.
60-я Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ пройдет в Тольятти
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Новое подразделение опорного университета инициирует проекты в области благоустройства городской среды 
Губернатор Самарской области посетит Urban Club Политеха
Забор крови производится у людей, уже переболевших COVID-19.
Самарские врачи сдали плазму для больных COVID-19
Машины, полученные по линии Минпромторга России, передали в 9 районов Самарской области. 
Сельские больницы региона получили 26 новых автомобилей 
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.37
0.01
EUR 88.97
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Общество
Политика
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»
В Самаре пройдут тренинг и круглый стол на тему адаптации и интеграции мигрантов
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим

22 января 2021 15:25
129
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.

Ушедший 2020 год стал первым полным годом Дмитрия Межеедова на посту генерального директора ПАО «Тольяттиазот», передает tltpravda.ru. За год ТоАЗ выпустил более 3 млн тонн аммиака, как и в 2019 году. Это вообще-то очень неплохой результат, даже рекордный, однако для этого заводу пришлось второй год подряд работать без остановочных капремонтов, а экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов на ТоАЗе давно превращены в фикцию. Проблемы с промышленной безопасностью и охраной труда преследуют ТоАЗ уже много лет. Он до сих пор остается единственным предприятием в истории отечественной химической промышленности, на котором взорвалась печь риформинга, произошло это в 2018 году. Последствия такого отношения к промбезопасности ярче всего проявились прошлой весной, когда на ТоАЗе произошла целая серия групповых несчастных случаев со смертельным исходом. Кроме того, для обеспечения рекордного выпуска аммиака в 2020 году был остановлен один из агрегатов карбамида, чтобы сократить внутреннее потребление аммиака и побольше продать на экспорт.  

Казалось бы, по итогам такой работы руководству предприятия нужно отблагодарить трудовой коллектив и выписать рабочим премию. Тем более, что 13-я зарплата была на ТоАЗе традицией, которую несмотря на весь творящийся беспредел старались не нарушать.

Но рабочим пришлось поумерить свои ожидания, когда выяснилось, что совет директоров ТоАЗа, оказывается, «не успел» принять решение о выплате премий рабочим. Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Хватило времени у директоров и за считанные дни до Нового года утвердить договоры с «Тарсу АС», «Совкомбанком» и ОАО «ЗИО» для обеспечения вывода денежных средств с предприятия.

По жадности Дмитрий Межеедов вполне может дать несколько очков вперед своим боссам Махлаям. Только официально со всеми бонусами зарплата Межеедова на посту гендиректора составляет около 72 млн руб. в год. Еще 55 млн руб. в год Межеедов получает за свою напряженную работу в совете директоров. Все это – без учета корпоративного коттеджа с ремонтом за 1 млн долларов, личного автомобильного кортежа, армии горничных и садовников. Но Межеедову этого мало. И выводя деньги ТоАЗа через подконтрольные себе же фирмы на счета Махлаев, директор не забывает и о своих «откатах». Такова, например, природа взаимоотношений ТоАЗа с контролируемыми лично Межеедовым фирмами ООО «Ремпуть» и ОАО «ЗИО». Интересно, что ОАО «ЗИО» (Подольск) – машиностроительный завод, входящий в структуру «Ростатома», где до прихода на «Тольяттиазот» работал Межеедов, и с которым, видимо, давно наладил выгодные связи.

Совместный проект с турецкой фирмой «Тарсу» – один из крупнейших каналов незаконного вывода прибыли ТоАЗа в офшоры со времен раскрытой следственными органами схемы хищения денежных средств ТоАЗа, за которое владельцы завода Махлаи вместе с сообщниками были заочно осуждены к реальным тюремным срокам в 2019 году. В рамках проекта турецкая строительная компания «Тарсу» якобы осуществляет реконструкцию систем водоочистки и водоподготовки на ТоАЗе по передовой американской технологии. На самом деле никакими революционными технологиями фирма не обладает и под видом инвестиционного проекта происходит банальный вывод средств путем авансирования без закрывающих документов и реального выполнения работ. Схему в середине прошлого десятилетия предложил Сергею Махлаю все тот же Дмитрий Межеедов. По аналогичной схеме работают договоры ТоАЗа с компаниями «МСА-строй», «Интеркон», с той же целью заключаются различные договоры с банками, как, например, заключенный в конце декабря 2020 года контракт «агентского факторинга» с «Совкомбанком».

Межеедов – пожалуй, самый удивительный генеральный директор в истории ТоАЗа. Если его предшественники как-то пытались и удовлетворить воровские запросы скрывающихся за рубежом владельцев завода, и что-то оставить рабочим, то Межеедов предпочитает на рабочих не тратиться. И вообще, Межеедов замыкает все финансовые вопросы на себя, ловко перекладывая ответственность на других. В самом деле, тяжело представить себе бывшего гендиректора ТоАЗа компьютерщика Вячеслава Суслова в роли архитектора сложных финансовых афер. А вот специалист по корпоративному управлению Дмитрий Межеедов чувствует себя в этих ворпсах, как рыба в воде. Еще даже не будучи генеральным директором ТоАЗа, он смог сделать так, что владелец завода Сергея Махлая возглавил тендерный комитет, тем самым подставив своего патрона. Именно этот комитет отвечал за утверждение без конкурса всех контрактов, связанных с выводом средств через фиктивные договоры подряда, а также многие другие ценовые вопросы. То есть, ответственность за принятие предлагаемых им преступных решений Межеедов переложил на скрывающегося за рубежом собственника. В истории России за последние 25 лет было немало беглых олигархов, но таких удивительных случаев припомнить сложно. Когда в 2015 году суд заочно арестовал руководителей ТоАЗа в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, Махлай, видимо, по совету вмешавшихся адвокатов, спешно покинул пост в тендерном комитете и вообще в совете директоров ПАО «Тольяттиазот».

Может быть, в 2020 году Межеедов чересчур сильно увлекся наполнением собственного кармана, либо запутался в собственных схемах. Но факт остается фактом: за 2020 год он обещал владельцам освоить 16,3 млрд руб. в виде «инвестиций» (а на самом деле вывести деньги в офшоры под видом фиктивных подрядов по ремонту и модернизации). Из них реально было выполнено работ на… 1,7 млрд руб. Остальные 14,6 млрд рублей были частично переведены в офшоры Махлаям, частично направлены Межеедовым на собственные нужды.

Похоже, Межеедов не собирается долго задерживаться во главе ТоАЗа, поэтому ни в чем себе не отказывает. Сергей Махлай, скорее всего, уже имеет определенное представление о том, сколько миллионов прямо у него из-под носа увел этот сообразительный и ловкий топ-менеджер, но то, что Межеедов не забывает и про своих зарубежных хозяев, заставляет Махлая мириться с таким топ-менеджером.

Ну а у российских правоохранительных органов вскоре могут возникнуть к Межеедову конкретные вопросы, и с расплывчатыми ответами они точно мириться не будут. А потому в 2021 году Дмитрия Межеедова вместо «золотого парашюта» вполне может ждать собственное уголовное дело.

 

Фото с официального сайта «Тольяттиазота»

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 21 сентября 2019
Отопительный сезон стартует в Тольятти
11:51 / Отопительный сезон стартует в Тольятти
.Он начнется с 23 сентябряЖКХ
2597
  • 4 сентября 2019
Детский технопарк Кванториум – 63 регион в Тольятти начинает новый учебный год
13:05 / Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» в Тольятти начинает новый учебный год
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами.Социум
1651
  • 17 апреля 2019
Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
14:18 / Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
Экономика региона
3407
В Тольятти прошёл «День «цифры» Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.
14:02 / В Тольятти прошёл «День «цифры»
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.Социум
1683
  • 23 января 2019
Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти Цель - создание благоприятной среды для развития школьников.
13:36 / Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников.Образование
2755
  • 23 ноября 2018
В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс» Детей учат основам программирования.
11:11 / В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс»
Детей учат основам программирования.Образование
2790
  • 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов...Экономика региона
3156
  • 6 августа 2018
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
20:09 / Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам.Транспорт
2883
  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный.Криминал
2792
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова.Новости Думы г.о. Тольятти
3285
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
3425
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны.Новости Думы г.о. Тольятти
3622
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
2890
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
3912
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля.Новости Тольятти
17094
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
17343
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего...Новости Тольятти
4977
  • 28 сентября 2014
"АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
5774
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет.Новости Тольятти
19486
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них.Происшествия
7058
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
12719
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль.Новости Тольятти
6643
"АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя.Новости Тольятти
7407
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал.Криминал
5522
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем.Новости Тольятти
19277
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей.Новости Тольятти
16012
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется.Новости Тольятти
17973
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки.Происшествия
5702
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
6645
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог.Новости Тольятти
18171
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
3120
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
9599
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
8281
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
30958
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
32682
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
32274
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
30-летие со дня возвращения городу Куйбышеву исторического имени Самара
22 января 2021  13:30 
30-летие со дня возвращения городу Куйбышеву исторического имени Самара
Тридцать лет назад, 25 января 1991 года, Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин подписал соответствующий указ. Социум
204
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
22 января 2021  13:20 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Социум
303
Снова 8 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
22 января 2021  12:33 
Снова 8 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
В Самарской области за сутки на 22 января выявлены 286 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
253
Строительство мостового перехода через Волгу в районе Климовки – под контролем Правительства Самарской области
22 января 2021  11:00 
Строительство мостового перехода через Волгу в районе Климовки – под контролем Правительства Самарской области
Заседания штаба проводятся один раз в две недели, рабочее взаимодействие организовано в ежедневном режиме. Строительство
324
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря нацпроекту «Образование». 
21 января 2021  17:09 
В Хворостянском «Кванториуме» разрабатывают «умные» системы для сельского хозяйства региона
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря... Социум
1714
Весь список
Акценты
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
22 января 2021  13:20 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Социум
297
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря нацпроекту «Образование». 
21 января 2021  17:09 
В Хворостянском «Кванториуме» разрабатывают «умные» системы для сельского хозяйства региона
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря... Социум
1713
И принять исчерпывающие меры для исключения подобных случаев.
21 января 2021  15:24 
Дмитрий Азаров поручил министру образования и науки региона взять на контроль ситуацию в 75 школе Тольятти
И принять исчерпывающие меры для исключения подобных случаев. Социум
1960
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
3088
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
3587
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
6163
Весь список
Новости Тольятти
22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
121
22 января 2021  09:49
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
286
21 января 2021  11:37
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,28%
С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 717 человек. Новости Тольятти
1100
Весь список