Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим

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Ушедший 2020 год стал первым полным годом Дмитрия Межеедова на посту генерального директора ПАО «Тольяттиазот», передает tltpravda.ru. За год ТоАЗ выпустил более 3 млн тонн аммиака, как и в 2019 году. Это вообще-то очень неплохой результат, даже рекордный, однако для этого заводу пришлось второй год подряд работать без остановочных капремонтов, а экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов на ТоАЗе давно превращены в фикцию. Проблемы с промышленной безопасностью и охраной труда преследуют ТоАЗ уже много лет. Он до сих пор остается единственным предприятием в истории отечественной химической промышленности, на котором взорвалась печь риформинга, произошло это в 2018 году. Последствия такого отношения к промбезопасности ярче всего проявились прошлой весной, когда на ТоАЗе произошла целая серия групповых несчастных случаев со смертельным исходом. Кроме того, для обеспечения рекордного выпуска аммиака в 2020 году был остановлен один из агрегатов карбамида, чтобы сократить внутреннее потребление аммиака и побольше продать на экспорт.

Казалось бы, по итогам такой работы руководству предприятия нужно отблагодарить трудовой коллектив и выписать рабочим премию. Тем более, что 13-я зарплата была на ТоАЗе традицией, которую несмотря на весь творящийся беспредел старались не нарушать.

Но рабочим пришлось поумерить свои ожидания, когда выяснилось, что совет директоров ТоАЗа, оказывается, «не успел» принять решение о выплате премий рабочим. Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Хватило времени у директоров и за считанные дни до Нового года утвердить договоры с «Тарсу АС», «Совкомбанком» и ОАО «ЗИО» для обеспечения вывода денежных средств с предприятия.

По жадности Дмитрий Межеедов вполне может дать несколько очков вперед своим боссам Махлаям. Только официально со всеми бонусами зарплата Межеедова на посту гендиректора составляет около 72 млн руб. в год. Еще 55 млн руб. в год Межеедов получает за свою напряженную работу в совете директоров. Все это – без учета корпоративного коттеджа с ремонтом за 1 млн долларов, личного автомобильного кортежа, армии горничных и садовников. Но Межеедову этого мало. И выводя деньги ТоАЗа через подконтрольные себе же фирмы на счета Махлаев, директор не забывает и о своих «откатах». Такова, например, природа взаимоотношений ТоАЗа с контролируемыми лично Межеедовым фирмами ООО «Ремпуть» и ОАО «ЗИО». Интересно, что ОАО «ЗИО» (Подольск) – машиностроительный завод, входящий в структуру «Ростатома», где до прихода на «Тольяттиазот» работал Межеедов, и с которым, видимо, давно наладил выгодные связи.

Совместный проект с турецкой фирмой «Тарсу» – один из крупнейших каналов незаконного вывода прибыли ТоАЗа в офшоры со времен раскрытой следственными органами схемы хищения денежных средств ТоАЗа, за которое владельцы завода Махлаи вместе с сообщниками были заочно осуждены к реальным тюремным срокам в 2019 году. В рамках проекта турецкая строительная компания «Тарсу» якобы осуществляет реконструкцию систем водоочистки и водоподготовки на ТоАЗе по передовой американской технологии. На самом деле никакими революционными технологиями фирма не обладает и под видом инвестиционного проекта происходит банальный вывод средств путем авансирования без закрывающих документов и реального выполнения работ. Схему в середине прошлого десятилетия предложил Сергею Махлаю все тот же Дмитрий Межеедов. По аналогичной схеме работают договоры ТоАЗа с компаниями «МСА-строй», «Интеркон», с той же целью заключаются различные договоры с банками, как, например, заключенный в конце декабря 2020 года контракт «агентского факторинга» с «Совкомбанком».

Межеедов – пожалуй, самый удивительный генеральный директор в истории ТоАЗа. Если его предшественники как-то пытались и удовлетворить воровские запросы скрывающихся за рубежом владельцев завода, и что-то оставить рабочим, то Межеедов предпочитает на рабочих не тратиться. И вообще, Межеедов замыкает все финансовые вопросы на себя, ловко перекладывая ответственность на других. В самом деле, тяжело представить себе бывшего гендиректора ТоАЗа компьютерщика Вячеслава Суслова в роли архитектора сложных финансовых афер. А вот специалист по корпоративному управлению Дмитрий Межеедов чувствует себя в этих ворпсах, как рыба в воде. Еще даже не будучи генеральным директором ТоАЗа, он смог сделать так, что владелец завода Сергея Махлая возглавил тендерный комитет, тем самым подставив своего патрона. Именно этот комитет отвечал за утверждение без конкурса всех контрактов, связанных с выводом средств через фиктивные договоры подряда, а также многие другие ценовые вопросы. То есть, ответственность за принятие предлагаемых им преступных решений Межеедов переложил на скрывающегося за рубежом собственника. В истории России за последние 25 лет было немало беглых олигархов, но таких удивительных случаев припомнить сложно. Когда в 2015 году суд заочно арестовал руководителей ТоАЗа в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, Махлай, видимо, по совету вмешавшихся адвокатов, спешно покинул пост в тендерном комитете и вообще в совете директоров ПАО «Тольяттиазот».

Может быть, в 2020 году Межеедов чересчур сильно увлекся наполнением собственного кармана, либо запутался в собственных схемах. Но факт остается фактом: за 2020 год он обещал владельцам освоить 16,3 млрд руб. в виде «инвестиций» (а на самом деле вывести деньги в офшоры под видом фиктивных подрядов по ремонту и модернизации). Из них реально было выполнено работ на… 1,7 млрд руб. Остальные 14,6 млрд рублей были частично переведены в офшоры Махлаям, частично направлены Межеедовым на собственные нужды.

Похоже, Межеедов не собирается долго задерживаться во главе ТоАЗа, поэтому ни в чем себе не отказывает. Сергей Махлай, скорее всего, уже имеет определенное представление о том, сколько миллионов прямо у него из-под носа увел этот сообразительный и ловкий топ-менеджер, но то, что Межеедов не забывает и про своих зарубежных хозяев, заставляет Махлая мириться с таким топ-менеджером.

Ну а у российских правоохранительных органов вскоре могут возникнуть к Межеедову конкретные вопросы, и с расплывчатыми ответами они точно мириться не будут. А потому в 2021 году Дмитрия Межеедова вместо «золотого парашюта» вполне может ждать собственное уголовное дело.

Фото с официального сайта «Тольяттиазота»