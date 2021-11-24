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Состоится конкурс на премию в области изобразительного искусства и дизайна «Премия им. Головкина К.П.»

24 ноября 2021 10:45
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Состоится конкурс на премию в области изобразительного искусства и дизайна «Премия им. Головкина К.П.»

В октябре 2021 года, на встрече организованной между Самарским региональным отделением СРО ВТОО «Союз художников России», Тольяттинским городским отделением ООО «Союз дизайнеров России» и Автономной некоммерческой организацией по развитию культурно-выставочной деятельности «Культура Жизни» было достигнуто соглашение, об учреждении премии в области изобразительного искусства и дизайна «Премия им. Головкина К.П.». Министерство культуры Самарской области поддержало инициативу и выделило субсидию на финансирование премии.

Одними из целей конкурса являются: вовлечение в информационную среду развития культуры в регионе различных слоев общества; развитие эстетической культуры и художественного восприятия, воспитание нравственных и культурных ценностей на основе культурного наследия России и области.

В премии предусматривается четыре номинации:

- Традиционное изобразительное искусство;

- Современное изобразительное искусство (contemporary art);

- Дизайн;

- Кураторство. Лучшие выставочные проекты.

В каждой номинации на премирование, занявших по результатам заключения комиссий, первых трех победителей предполагаются денежные средства. Пока они небольшие, но существенные. В дальнейшем следуя традициям меценатства рассчитываем на привлечение благотворителей из числа предпринимателей области. Именно этим и отличался самарский купец, художник и меценат, один из основателей коллекции Самарского областного художественного музея Константин Головкин, 150-летие со дня рождения которого мы празднуем в этом году. Этот пример отношения к искусству оставил добрую память в Самаре и области.    

В этом году определены темы для конкурсных художественных работ:

- в двух номинациях среди художников: «Знаки, Символы и Мифы»;

- номинация дизайн: «Логотип и изобразительный знак как отражение ключевых ценностей бренда учреждений культуры»;

- номинация среди кураторов выставок из музеев и галерей региона посвящена 170 летнему юбилею Самарской области.

Сейчас идет оформление необходимых документов к премии и формирование отборочных комиссий в номинациях. Вся необходимая информация для участников конкура готовится и будет объявлена вскоре на страницах в социальных сетях (ВКонтакте и Facebook) галереи «Новое Пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки, которая организационно поддерживает проект.   

Это первый конкурс, который проходит свое становление в жесткие сроки, связанные с отчетностью, но творчество, к счастью, от них не зависит, поэтому просим всех желающих художников, дизайнеров и кураторов присылать свои заявки и работы на конкурс. Участие в конкурсе бесплатное.

Официальное подведение итогов конкурса «Премия им. Головкина К.П.» и вручение премий победителям во всех 4 номинациях состоится в конце декабря 2021 года в галерее «Новое Пространство».

Заявки и работы на конкурс принимаются на электронный адрес:

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