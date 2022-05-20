Я нашел ошибку
Главные новости:
Экспозиция посвящена русским воинам, сражавшимся на Западном фронте во время Первой мировой войны.
В Доме-музее М.В.Фрунзе состоится презентация выставки «Экспедиционный корпус Русской армии во Франции»
В Самаре за сутки заболели 26 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Они подготовили ряд предложений, готовых к реализации на поле холдинга. 
РРезиденты «Жигулевской долины» презентовали свои проекты руководству ПАО «ОДК-Кузнецов»
В микрорайоне Шлюзовой продолжаются работы по созданию нового общественного пространства - “Эко-Парка Шлюзовой”.
Работы по благоустройству тольяттинского эко-парка выполнены на 50%
Житель Новосемейкина стрелял в электромонтажника
Житель Новосемейкина стрелял в электромонтажника
Новый собственник McDonald's сохранит старую рецептуру
Новый собственник McDonald's сохранит старую рецептуру
С 20 по 22 мая сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях
С 20 по 22 мая сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях
Больше всего самарцы не хотели бы возвращения масочного режима, проверки QR-кодов и перехода на удаленный рабочий режим
Больше всего самарцы не хотели бы возвращения масочного режима, проверки QR-кодов и перехода на удаленный рабочий режим
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.4
-1.16
EUR 64.94
-1.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

РРезиденты «Жигулевской долины» презентовали свои проекты руководству ПАО «ОДК-Кузнецов»

20 мая 2022 14:21
84
Они подготовили ряд предложений, готовых к реализации на поле холдинга. 

Резиденты «Жигулевской долины» презентовали свои проекты руководству ПАО «ОДК-Кузнецов». Встреча была организована управляющей компанией технопарка. Активное сотрудничество инновационной площадки и одного из крупнейших предприятий региона началось с подписания соглашения в рамках Инжинирингового форума в прошлом году. 

Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных компаний. Для этого в регионе создаются все необходимые условия, активно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». 

ПАО «ОДК-Кузнецов» – ведущее предприятие в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли и энергетике.

«Мы регулярно организуем презентации инновационных проектов и высокотехнологических решений гостям региона, иностранным делегациям, представителям федеральных институтов развития, госкорпораций и бизнеса. Мы на постоянной основе рассказываем об инновационных проектах в региональных и федеральных СМИ, чтобы широко заявить о молодых разработчиках и помочь им успешно выйти на рынок. Совместно с РЖД мы проводим конкурсы грантов, победители которых получают возможность внедрить свою разработку в инфраструктуре компании, - рассказал о работе с инновационными стартапами министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Во встрече приняли участие представители компаний-резидентов «Жигулевской долины»: ООО «Рена Солюшинс» - предприятие по разработке автоматизированных и роботизированных готовых решений для сварочных процессов с применением контактной, дуговой в среде защитных газов и сварочных технологий; ООО «Инструм-Рэнд» с проектом по разработке и внедрению систем автоматизации и учёта инструмента и оборудования на предприятии. Они подготовили ряд предложений, готовых к реализации на поле холдинга. 

«Сотрудничество с ПАО «ОДК-Кузнецов» имеет для нас ключевое значение. Мы, как оператор инновационной деятельности региона, являемся своеобразным мостиком, связывающим инвесторов и инноваторов. Для нас важно, чтобы «выращенные» в периметре технопарка инновационные проекты нашли свое применение на стратегически важных предприятиях России», – прокомментировал руководитель ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

Роман Рожков, генеральный директор ООО «Рена Солюшинс»:

– Мы благодарны технопарку «Жигулевская долина» за организацию этой встречи. Мы пообщались с техническими специалистами предприятия, представили свой проект и будем очень рады, если ознакомительная встреча перерастет в плодотворное сотрудничество.

Александр Ганин, менеджер по развитию бизнеса ООО «Инструм-Рэнд»: 

– Встреча с ПАО «Кузнецов» прошла очень продуктивно. Для нас это отличный шанс реализовать свои проекты и наладить долгосрочное сотрудничество с новыми для нас предприятиями. По итогам питча был озвучен ряд предложений со стороны руководства предприятия, и намечены дальнейшие пути взаимодействия с инноваторами из «Жигулевской долины».

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
20 мая 2022  11:26
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
214
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
20 мая 2022  10:59
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
182
Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая
20 мая 2022  10:44
Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая
269
В Самаре временно будет прекращено движение транспорта по улице Куйбышева
20 мая 2022  09:51
В Самаре временно будет прекращено движение транспорта по улице Куйбышева
203
Открытие Студвесны установило рекорд «Солидарность Самара Арены» по количеству зрителей
19 мая 2022  20:55
Открытие Студвесны установило рекорд «Солидарность Самара Арены» по количеству зрителей
624
Весь список