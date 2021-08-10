Резидент «Жигулевской долины» – компания «ИСП» вышла на Европейский рынок 

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Резидент технопарка «Жигулевская долина» – компания «ИСП», специализирующаяся на создании инновационных модулей пожаротушения, вышла на международный уровень. Недавно был успешно выполнен первый европейский контракт.

В апреле 2019 года специалисты концерна «Bouygues Construction» («Боиг констрюксьон») обратились в ГК «ИСП» с масштабной задачей. Французская компания возводила в Туркменистане правительственную трибуну для приема парадов, холл с залами для торжественных мероприятий и здания трех банков. Особые требования предъявлялись к противопожарной защите помещений и серверных хранилищ.

Ознакомившись с проектной документацией, эксперты «ИСП» предложили внести ряд серьезных улучшений, которые позволили сэкономить бюджет и обеспечить высокую степень защиты.

Согласование деталей проекта и оформление документов заняло в общей сложности полтора года. Поставка дважды переносилась из-за карантинных ограничений по Covid-19. 230 модулей газового пожаротушения «Заря» было произведено еще до получения авансового платежа, чтобы сформировать складской запас. В итоге поставка прошла точно в срок: модули благополучно добрались до границы и прошли таможню.

Руководитель коммерческого отдела «ИСП» Илья Лустин так прокомментировал контракт с французским партнером:

«Это была первая международная сделка «ИСП», наше «окно в Европу». Главное, что она нам показала: не бывает границ и не бывает ультиматумов. Если есть задача и есть проблема, то к ее решению должны подключаться обе стороны.

Мы рады успешному опыту сотрудничества на международном проекте и готовы развивать и укреплять это направление, разрабатывая совместно с крупнейшими компаниями лучшие решения для обеспечения безопасности людей и имущества».

Представитель «Bouyegues Constraction» отметил: «Было очень удобно работать с вашими экспертами. Быстро вышли на контакт, постоянно поддерживали связь. Если где-то были изменения, например, в техзадании, оперативно все переделывали.

Готовы рекомендовать ваши услуги другим компаниям. Желаем успеха в дальнейшем развитии опыта международной торговли».

Фото: пресс-служба технопарка