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Резидент "Жигулевской долины" совместно с АО «АВТОВАЗ» выпустил 10 тысяч битопливных автомобилей LADA

23 июня 2021 15:01
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В битопливных автомобилях LADA в качестве топлива применяется как бензин, так и сжатый природный газ метан, являющийся самым экологичным и недорогим.

Резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «АТС-АВТО» (входит в группу компаний «АТС») совместно с АО «АВТОВАЗ» выпустили 10-тысячный битопливный автомобиль LADA – им стал седан LADA Vesta CNG.  

В качестве резидента технопарка ООО «АТС-АВТО» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей. Является ключевым партнером АО «АВТОВАЗ» по созданию прототипов и серийному производству CNG автомобилей LADA.

В битопливных автомобилях LADA в качестве топлива применяется как бензин, так и сжатый природный газ метан, являющийся самым экологичным и недорогим. Природный газ увеличивает ресурс мотора и снижает стоимость эксплуатации автомобиля: при среднегодовом пробеге в 20 тысяч километров затраты на топливо снижаются до 3 раз, а экономия достигает 40 тысяч рублей (в зависимости от стиля вождения). Баллон емкостью 90 л расположен в багажном отделении, при этом сохранен штатный 55-литровый бензобак – благодаря этому автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. Битопливные автомобили успешно используются в качестве рабочего и корпоративного транспорта: около 30% LADA Vesta CNG эксплуатируются в службах такси.

Утилитарность и экономичность автомобилей на метане от ГК «АТС» неоднократно были подтверждены в тестах ведущих автомобильных изданий России как в коротких поездках по стране, так и в крупных федеральных автопробегах, а также в дорожных тестах за рубежом.

Благодаря государственному субсидированию, все больше автовладельцев выбирают автомобили, работающие на газомоторном топливе. Согласно Транспортной стратегии России, к 2030 году доля автопарка с установленным ГБО должна составить минимум 49%, передает пресс-служба парка. 

 

Фото:   пресс-служба парка

 

Теги: битопливные автомобили резидент технопарк

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