Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю

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Резидент технопарка «Жигулевская долина» – ООО «ВайтБэйс» создает инновационный продукт, защищающий здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.

Однокомпонентный состав жидкой кровли на органическом растворителе WHITEBASE основан на комплексе полимеров корпорации BASF, специальных сополимеров и каталитических добавок собственной разработки.

Подробнее о продукте рассказал генеральный директор компании «ВайтБэйс» Андрей Новоселов:

– Наша компания вошла в ряды резидентов «Жигулёвской долины» в конце 2020 года. Сейчас линейка продукции компании ООО «ВайтБэйс» насчитывает 16 наименований, флагманом которой является жидкая кровля WHITEBASE. Разработанная нашими инженерами-технологами уникальная запатентованная формула и технология нанесения материала позволяет в кратчайшие сроки решить вопросы протечек кровли. Уникальность формулы в том, что в нашей продукции не используются продукты горения и нефтепереработки – битум. При нанесении используется безогневая технология, что позволяет создать максимальную безопасность и экологичность.

Технология компании «ВайтБэйс» позволяет выполнять работы даже при минусовых температурах – покрытие может наноситься при амплитуде от – 20°С до + 35°С. Временной интервал межслойной сушки 12-24 часа. При этом жидкая кровля WHITEBASE образует бесшовное монолитное покрытие и обеспечивает 100% гидроизоляцию. Она не требует предварительного грунтования поверхности и обладает низким уровнем расхода – 500-600 г/м2.

– Сейчас, после проведённых испытаний, мы находимся на этапе серийного производства. Для этого нам необходима поддержка технопарка. Став резидентами «Жигулевской долины», мы планируем использовать ряд возможностей, предоставляемых здесь: лаборатории Регионального центра инжиниринга для тестирования наших новых разработок, а также все возможные виды поддержки инноваций и стартапов в регионе – субсидирование, гранты, участие в выставках и привлечение инвесторов для выхода на европейский рынок. Наша продукция уже поставлялась в ряд стран – Болгарию, Чехию, Беларусь и Казахстан. В ближайших планах мы собираемся расширить географию продаж и наладить широкую партнерскую и дилерскую сеть на внутреннем российском рынке, и в этом, я уверен, нам поможет технопарк «Жигулевская долина», – подчеркнул Андрей Новоселов.

Директор ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив в Самарской области» (ГАУ «ЦИК СО»), технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко:

– «Жигулевская долина» – центр инноватики региона, сюда приходят люди с особой энергетикой. Каждая разработка наших резидентов нацелена на улучшение качества жизни, поэтому нашей задачей является создание максимально комфортных условий для «выращивания» подобных проектов. Экосистема технопарка представляет собой уникальную синергию элементов для выращивания бизнеса: от своеобразного детского сада – детского технопарка «Кванториум-63» – до высшего звена, представленного региональным оператором Сколково. Роль технопарка для таких компаний, как «ВайтБэйс», – в созданной здесь среде, главное свойство которой в ускоренном росте стартапов через инфраструктуру и институты поддержки.

Сейчас с компанией работает профессиональная команда проектных менеджеров «Жигулёвской долины», подбирающая для них индивидуальную стратегию развития.

– В среднем для превращения идеи в полноценное производство на территории технопарков Самарской области под управлением ГАУ «ЦИК СО» необходимо 3-5 лет, после чего компания переходит в более крупный сегмент развития – в Особую экономическую зону, либо на Территорию опережающего социально-экономического развития Тольятти (ТОСЭР). Следуя стратегии лидерства в сфере инноваций, обозначенной губернатором Дмитрием Азаровым мы, вместе с министерством экономического развития региона при личном участии министра Дмитрия Богданова делаем всё, чтобы высокотехнологичные и инновационные проекты точно попадали в цель потребностей населения и благополучно выходили на российский и международный рынок, – отметил Александр Сергиенко, передает пресс-служба парка "Жигулевская долина".

Фото: пресс-служба парка "Жигулевская долина"