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Резидент «Жигулевской долины» отмечен двумя наградами международного конкурса

3 декабря 2021 14:23
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Премия призвана отметить достижения участников в сфере внедрения инноваций, операционной эффективности, клиентского опыта, работы с кадрами и реализации отдельных проектов.

Teleperformance Russia Group (ООО «Директ Бизнес Солюшн»), лидер рынка аутсорсинговых контактных центров, стала обладателем двух наград Европейской Премии индустрии контактных центров и клиентского сервиса (ECCCSA) 2021 года.

В ходе торжественной церемонии вручения премии в Лондоне были объявлены обладатели наград — лидеры отрасли, продемонстрировавших жюри самый передовой, эффективный и уникальный подход к созданию ценности для партнёров, клиентов и сотрудников. Компания стала победителем в двух номинациях: бронза за лучшую команду клиентского сервиса и серебро за лучший мультиязычный контактный центр.

Teleperformance Russia Group представила на конкурсе два своих проекта — мультиязычную поддержку британского бренда дизайнерской мебели и контакт-центр крупнейшего российского продуктового ритейлера, который базируется непосредственно в «Жигулевской долине». Презентации заявок прошли в онлайн-режиме в формате истории успеха: их основной темой стали цели и результаты сотрудничества, технические, операционные и кадровые решения, благодаря которым мы создаём значимые взаимодействия для потребителей, делаем коммуникацию проще, быстрее и безопаснее, а клиентский сервис — безупречным.

Екатерина Осина, генеральный директор Teleperformance Russia Group, прокомментировала: «В этом году у нас было несколько важных наград и признаний, подтверждающих наш статус работодателя, которого выбирают, доверяют, вместе с которым развиваются, растут и идут вперёд. Две награды конкурса ECCCSA 2021 стали кульминацией года и жемчужиной в венце наших побед, ещё одним напоминанием, что отличный клиентский сервис начинается с команды. Мы счастливы, что превзошли результат прошлого года и по количеству заявок в финале, и по количеству и достоинству наград. Дальше — больше!».

ECCCSA — престижный международный конкурс и один из самых масштабных в отрасли: в нём приняли участие компании из 25 стран Европы. Премия призвана отметить достижения участников в сфере внедрения инноваций, операционной эффективности, клиентского опыта, работы с кадрами и реализации отдельных проектов. Жюри конкурса — опытные профессионалы в области управления клиентским опытом, занимающие высшие руководящие должности в крупных международных и европейских компаниях.

 

Фото:   пресс-служба технопарка

 

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