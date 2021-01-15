Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти

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13 января между АНО «Аиралаб Рус» и с детским технопарком «Кванториум 63 регион» состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области формирования сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти.

Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина».

В рамках сотрудничества планируется привлекать воспитанников IT квантума и Робоквантума не только к сборке комплексов фиксации, но и к инженерным работам, к обслуживанию сети под патронажем специалистов АНО «Аиралаб Рус».

По словам Ивана Петрова, исполнительного директора компании, это не только социальная ответственность для АНО, но и возможность получения «свежих» идей, возможности поработать с талантливыми и небезразличными горожанами.

Мария Лазарева, руководитель тольяттинского филиала детского технопарка «Кванториум-63 регион», считает, что учащиеся должны работать с реальными кейсами не только в плане готовности к эксплуатации, но и в отношении пользы для города и всей страны в целом. И не исключает вероятности, что данный формат партнерства может быть масштабирован в сети кванториумов России:

«Нашей базы в плане знаний и оснащенности достаточно для реализации «взрослых» проектов. Особенно важно, что здесь ученики получат возможность не только проявить себя в роли специалистов, но дать пример другим горожанам», - уверена Мария.