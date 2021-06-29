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Резидент технопарка «Жигулевская долина» создает беспилотники способные работать автономно

29 июня 2021 14:22
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Резидент «Жигулевской долины» представит автономные беспилотники на авиасалоне «МАКС».

Компания «ИТ «Сокол» - резидент технопарка «Жигулевская долина» - создает беспилотники, способные работать автономно, без контроля со стороны оператора: дрон самостоятельно взлетает, патрулирует заданный периметр и возвращается на базу. 

Разработчики многофункционального автоматического комплекса (МАК) воздушной разведки, мониторинга и доставки средств спасения «Сокол» представят его на крупнейшем международном авиационно-космическом салоне «МАКС» в июле. Команда «ИТ «Сокол» войдет в состав делегации Самарской области. На авиасалоне планируется провести презентации комплекса для международной аудитории, ряд переговоров по поставке дронов, а также произвести показательные дистанционные запуски: оператор будет находиться в Жуковском, а летательный аппарат – в Тольятти. 

 «Мы активно поддерживаем предпринимателей, которые реализуют инновационные, социально значимые проекты. Главной площадкой региона для разработчиков уникальных продуктов и технологий является наш технопарк «Жигулевская долина». Вместе со статусом резидента такие компании получают возможность получить целый спектр услуг: от консультирования до помощи в привлечении финансирования, поиске инвесторов. Сегодня в технопарке действует более 250 резидентов, которые уже создали для жителей Тольятти свыше 2 тысяч рабочих мест. Эффективное взаимодействие с резидентами позволяет нашей площадке входить в тройку лучших технопарков страны», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Комплекс «Сокол» применяется во многих отраслях: с его помощью осуществляется охрана промышленных и природоохранных территорий, дроны «Сокол» участвуют в поисках пропавших и заблудившихся людей. Эти аппараты способны патрулировать лесные массивы и прибрежные зоны для предотвращения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей.

«С 1 июня, по контракту с городскими службами Тольятти, мы стали выполнять полеты для поиска возгораний и задымлений. Время взлета с момента получения заявки занимает 3 минуты, тогда же и происходит прямая трансляция видео с дрона на пульт дежурного, который оценивает ситуацию и принимает решение о дальнейших действиях. В среднем, патрульный дрон осуществляет 150-200 вылетов в год, в зависимости от пожарной обстановки, – рассказал директор ООО «ИТ «Сокол» Павел Яковлев. – Во время полета аппарат передает видеоинформацию в обычном и тепловом диапазонах. Информация в режимах онлайн или офлайн просматривается наземной службой контроля. Кроме того, система обладает элементами «машинного зрения», что позволяет удерживать в поле внимания необходимый объект и следовать за ним без перехода на ручное управление».

Дрон «Сокол» хранится, заряжается, получает полетные задания, стартует и возвращается в автоматический пусковой контейнер, который снабжен системой обогрева, кондиционирования и бесперебойного электропитания, что позволяет ему функционировать практически в любых климатических условиях: рабочий температурный диапазон комплекса – от -50° до +50°. Выполнение полетных заданий возможно при температурах от -20° до +45°. Беспилотник перезаряжает батареи в течение 60 минут, после чего он вновь готов к вылету. Радиус работы дрона – 12000 метров, максимальное время нахождения в воздухе – 45 минут, высота полета – до 3000 метров, площадь охватываемой территории – 53 000 гектаров.

Комплекс прошел испытания на юге страны и на Крайнем Севере, контролируя безопасность нефтяных месторождений, подтвердив свои высокие эксплуатационные характеристики. Компания получила патент на разработку, и сегодня технология пользуется популярностью у крупных компаний, где требуется точность геоданных – «ИТ «Сокол» активно сотрудничает с НК «Роснефть» и горнодобывающими производствами.

По словам директора управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александра Сергиенко, проект компании «ИТ Сокол» развивается в технопарке с 2019 года, активно используя все возможности экосистемы «Жигулевской долины». 

«Успешный рост подобных проектов во многом зависит от предлагаемых им мер поддержки регионального и федерального уровня в периметре технопарка. Под эгидой министерства экономического развития Самарской области мы налаживаем взаимодействие с крупными индустриальными партнерами, среди которых РЖД, КуйбышевАзот и многие другие. Более 250 инновационных проектов нашего технопарка получают возможность применять свои разработки на поле крупнейших корпораций. Это позволяет экосистеме находиться в постоянной динамике, насыщая регион полезными стартапами, которые способны не только изменить экономику, но и оказать реальную помощь жителям Самарской области, предупреждая чрезвычайные ситуации в сфере экологии», - отметил Александр Сергиенко.

Теги: беспилотники жигулевская долина резидент

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