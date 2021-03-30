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Резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «Автопродукт» «вырастил» свой бизнес до федеральных масштабов

30 марта 2021 14:07
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Специалисты компании занимаются производством запасных частей, изготавливая детали и узлы для серийных, специальных и гоночных автомобилей

Уникальная экосистема технопарка «Жигулевская долина» позволяет выращивать высокотехнологичный бизнес от идеи до полноценного производства. Одним из ярких примеров такого становления является резидент технопарка ООО «Автопродукт».

В 2014 году компания зашла на территорию технопарка с проектом «Разработка и запуск в производство кит-комплектов платформы CROSS 2WD, обеспечивающих улучшение ходовых качеств автомобиля в широком диапазоне дорожных условий». Используя целый спектр мер поддержки, за несколько лет компания не только разработала, но и успешно запустила производство автокомпонентов собственной разработки с новыми функциями, насчитывающее более 80 дилеров по всей России.

Специалисты компании занимаются производством запасных частей, изготавливая детали и узлы для серийных, специальных и гоночных автомобилей. Кит-комплект – комплексное решение, которое позволяет повысить управляемость, обеспечить лучшие показатели по безопасности, улучшить ходовые свойства и изменить внешний вид автомобиля, не увеличивая при этом значительно его стоимость. 

Кит-комплект, производимый резидентом, устанавливается взамен штатных узлов подвески на автомобили LADA путем крепления к силовым элементам кузова и позволяет расширить диапазон его технических возможностей. 

Подробнее о проекте рассказал генеральный директор ООО «Автопродукт» Александр Бабурин:

– Уникальность технического решения, реализованного в кит-комплекте, заключается в применении передней подвески с подрамником и внедрении независимой задней. Эти решения запатентованы при поддержке «Жигулевской долины». Кинематические и прочностные характеристики подвесок обеспечивают максимальный контакт шины с дорогой. Кит-комплект может быть приобретен отдельно и установлен владельцем автомобиля самостоятельно, на станции технического обслуживания. Главная особенность комплекта в том, что он легко устанавливается на автомобиль штатные места крепления, без каких-либо доработок. По просьбам потребителей, мы ввели возможность комплектовать набор под его индивидуальный запрос.

Потребители продукции резидента – автовладельцы, которые желают настроить автомобиль под себя, улучшить ходовые свойства, устойчивость, управляемость и ресурс автомобиля. Используя разработку резидента, водитель чувствует себя одинаково уверенно на трассе, легком бездорожье и на спортивном треке. Средняя стоимость комплекта в готовом виде составляет около 45 тысяч рублей.

Сегодня ООО «Автопродукт» – это не только инжиниринг и производство отдельных узлов, но и комплексная модернизация автомобиля. Компания является поставщиками для ЛАДА Спорт, Лада-Имидж, АвтоВАЗ. В месяц около 20 автовладельцев устанавливают кит-комплекты компании «Автопродукт» на свои машины, передает пресс-служба технопарка. 

 

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Комментарии

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