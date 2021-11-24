Растет выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти»

55

В особой экономической зоне «Тольятти» подвели итоги деятельности за три квартала 2021 года. Результаты работы управляющей компании ОЭЗ и резидентов показывают, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с сохраняющейся угрозой распространения COVID-19, инвестиционная площадка продолжает уверенное развитие.

В Самарской области, по поручению Дмитрия Азарова, ведется постоянная работа по улучшению инвестиционного и делового климата. Как отмечал глава региона, инвестиции, в первую очередь, рассматриваются с точки зрения создания новых рабочих мест.

В настоящий момент особая экономическая зона «Тольятти» насчитывает 30 резидентов, 13 из которых уже запустили производства на территории инвестплощадки. В этом году удалось привлечь четыре новых инвестора с многомиллиардными инвестициями. Общая выручка компаний-резидентов за три квартала этого года составила 7,2 млрд рублей, а это на 85% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Так, за три квартала 2020 года выручка производств ОЭЗ составила 3,9 млрд рублей, а в допандеймийном 2019 - 4,4 млрд рублей.

«Наш регион поддерживает статус одного из наиболее инвестиционно-активных в стране. Даже в условиях пандемии инвесторы проявляют повышенный интерес, ощущая существенную поддержку и содействие на всех уровнях. Этот год стал рекордным для региона по запуску новых предприятий. Только в ОЭЗ «Тольятти» с начала года запущено три крупных производства – это «Самарский завод медицинских изделий», завод по выпуску автомобильных сидений «Форесия» и вторая линия фармацевтического предприятия «Озон Фарм», - рассказал о результах работы площадки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Всего с начала функционирования ОЭЗ на предприятиях резидентов создано 1887 рабочих мест. Общий объем инвестиций компаний составил более 19 млрд рублей. Совокупная выручка резидентов за весь период деятельности инвестиционной площадки превысила 31 млрд рублей.

«Если оценивать результаты третьего квартала, то он оказался успешным для ОЭЗ по всем направлениям. Резиденты ОЭЗ не только вносят ощутимый вклад в экономику города и региона, но и продолжают активно создавать рабочие места. В том числе благодаря этому Тольятти удается справиться с задачей по восстановлению докризисной ситуации в сфере занятости», - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев.