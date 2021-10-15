ПВГУС приглашает на финал XVI Международного конкурса молодых дизайнеров «Арбуз-2021»

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21 октября в Тольятти пройдет финал международного конкурса молодых дизайнеров «Арбуз».

ПВГУС приглашает на финал конкурса всех, кто интересуется дизайном, модой, визуальным искусством! 21 октября в главном корпусе университета будут организованы инсталляции, цифровые презентации, мастер-классы. Гости финала смогут увидеть лучшие работы участников «Арбуза-2021», собственную программу для посетителей подготовили партнеры конкурса.

Главным событием основного дня «Арбуза» станет награждение победителей и дефиле коллекций одежды – это и конкурсные работы, и работы специальных гостей. Одна из коллекций была доставлена для показа на финале из Иерусалима. Также будет представлен Пекинский международный конкурс «Stylist King» в рамках сотрудничества ПВГУС с партнерами из Китая.

В этом году центральная тема конкурса «Арбуз» — «ТЕХНО+», в честь проведения в России Года науки и технологий.

Начало в 14.00 21 октября.

Место проведения – Тольятти, ул. Гагарина, д.4, сообщает пресс-служба минкульта СО