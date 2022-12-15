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Профилактический рейд по многодетным семьям провели в Тольятти

15 декабря 2022 12:19
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Профилактический рейд по многодетным семьям провели в Тольятти

Одной из форм работы инспекторов государственного пожарного надзора является проведение профилактической рейдов в жилом секторе. Часто в таких мероприятиях совместно с сотрудниками МЧС России участвуют социальные работники и представители МВД.

В Тольятти специалисты посетили многодетные семьи и семьи, где проживают дети под опекой.

В ходе рейда инспекторы надзорной деятельности довели жителям информацию об основных угрозах и причинах пожаров в жилище, одна из которых – детская шалость с огнем. Рассказали основные правила пожарной безопасности, и напомнили, как нужно действовать, если пожар все же случился.

Один из последних пожаров, произошедших в результате игры детей с огнем и невнимательности взрослых, произошел в Тольятти на ул. Мира, 137 в сентябре этого года. Тогда пожар унес жизнь четырехлетнего мальчика. Его бабушка и двухлетний брат пострадали и были госпитализированы.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Тольятти Андрей Гаврилов: «Основная цель мероприятия – это информирование несовершеннолетних и их родителей, законных представителей о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту. Такие совместные рейды мы проводим ежемесячно, проводя беседы с жителями об организации детского досуга, контроля над детьми, недопущения безнадзорности, детской шалости, которые могут привести к пожарам, травмированию и гибели детей».

Уважаемые взрослые! Не оставляйте без присмотра своих детей! Расскажите им об опасности игр со спичками и зажигалками. Убирайте эти источники огня в недоступные для детей места. Уделяйте внимание не только малышам, но и подросткам!

Теги: МЧС

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