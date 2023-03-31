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Профессор ТГУ избрана почётным членом РАХ

31 марта 2023 11:55
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Профессор ТГУ избрана почётным членом РАХ

Академические регалии Вере Кондулуковой вручил президент Российской академии художеств (РАХ) народный художник РФ Зураб Церетели.

Автор Торжественная церемония чествования новых членов Академии состоялась на заседании Президиума РАХ. Помимо профессора кафедры «Живопись и художественное образование» Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) художника Веры Кондулуковой почётными членами РАХ были избраны государственный и общественный деятель Николай Овсиенко, живописцы Юрий Арсенюк, Ильгизар Самакаев

Членами Российской академии художеств избираются выдающиеся деятели культуры и искусства Российской Федерации и других стран, а также лица, которые своей активной просветительской, общественной, благотворительной и спонсорской деятельностью вносят значительный вклад в развитие Академии и российской культуры в целом. Членство в Академии является пожизненным.

Вера Кондулукова – заслуженный художник РФ. За годы творческой деятельности вместе с супругом, профессором ТГУ Сергеем Кондулуковым, она приняла участие более чем в 100 всесоюзных, республиканских, областных и международных выставках в России и за рубежом, в том числе персональных – в Финляндии, Германии, Италии, на Кипре. В 2014 году Сергей Кондулуков также был избран членом РАХ.

В 2022 году художники были отмечены специальными наградами Российской академии художеств за личный вклад в развитие художественного образования и изобразительного искусства: Вера Кондулукова награждена медалью «Шувалов», а Сергей Кондулуков – медалью «За заслуги перед Академией». В этом году живописцы издали художественный альбом, в который вошло около 400 репродукций их картин. Книга выпущена издательством ТГУ к 50-летию творческой деятельности супругов.

 

Фото: Вера Кондулукова и Зураб Церетели

Фото предоставлено Управлением информации РАХ

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