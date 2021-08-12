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Предприятия ОЭЗ «Тольятти» успешно развиваются

12 августа 2021 14:48
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Показатели работы резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысили допандемийные результаты.

За прошедшие шесть месяцев 2021 года объем инвестиций компаний, расположенных в ОЭЗ «Тольятти», составил 2,7 млрд рублей, что на 133% выше аналогичного периода 2020 года. «Положительная динамика отмечается по всем основным показателям резидентов, что свидетельствует об эффективном развитии предприятий и инвестиционной площадки в целом», - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Существенно выросла и выручка предприятий. С начала текущего года этот показатель достиг 4,7 млрд. руб., что на 83% больше показателя предыдущего года. Почти в четыре раза увеличилось количество созданных на предприятиях ОЭЗ рабочих мест. За первое полугодие 2021 года компаниями предоставлено 236 вакансий. 

«Период пандемии стал своеобразным индикатором экономической стабильности и инвестиционных возможностей Самарской области и ОЭЗ «Тольятти» в частности. И сегодня можно смело говорить о том, что мы успешно преодолеваем этот непростой этап. В текущем году отмечается существенный рост по всем показателям, связанным с деятельностью наших резидентов. Благодаря выгодным условиям и гарантированной поддержке региональных властей на всех этапах создания и развития бизнеса, инвесторы ОЭЗ «Тольятти» уверенно заходят на нашу площадку и строят планы на будущее», - отмечает генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев. 

«За последний год особая экономическая зона прошла серьёзную реновацию с точки зрения стратегических планов развития. Мы видим, что программа развития ОЭЗ, созданная по инициативе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, эффективно работает и приносит результаты. Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, связанную с угрозой распространения COVID-19, предприятия ОЭЗ «Тольятти» смогли сохранить стабильность, более того – продолжить успешное развитие. Добиться таких результатов удалось, в том числе, благодаря прорывным решениям, принятым региональным правительством. А именно – реализации крупных инфраструктурных проектов, ни один из которых не был заморожен в период пандемии», - резюмировал Дмитрий Богданов.

 

Теги: ОЭЗ «Тольятти» предприятия успешно развиваются

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