Полицейские провели профилактическое мероприятие в развлекательном заведении Тольятти

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Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодёжи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Так, сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно коллегами из Тольятти при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области посетили развлекательное заведение, расположенное на улице Юбилейной в городе Тольятти.

Правоохранители с применением служебно-разыскной собаки проверили танцпол, зал и служебные помещения заведения. В ходе проверки в присутствии понятых на полу в одном из помещений были обнаружены и изъяты пакетики с белым веществом, которые направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Экспертиза показала, что вещество является наркотическими средствами мефедрон 1,116 гр. и кокаин массой 0,028 гр. По данному факту во признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» возбуждено уголовное дело. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, устанавливается, кому принадлежат пакетики с наркотическим веществом.

Во время проведения мероприятия в развлекательном центре находилось около 100 посетителей и работников. Выявлено 13 лиц, с внешними признаками наркотического опьянения, которые направлены на прохождение медицинского освидетельствования. По результатам освидетельствования у пятерых предварительно установлен факт наркотического опьянения, четверо отказались от медицинского исследования, на них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

У четверых факт наркотического опьянения не установлен. С руководством и посетителями заведения проведены профилактические беседы.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- по телефонам (846) 278-22-22 или 112;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».