Первая премьера Тольяттинского театра кукол в юбилейном 50-м сезоне!

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В рамках проекта «Культура малой Родины» премьера состоится в год 2022 – год культурного наследия народов России.

Спектакль по пьесе драматурга Рагима Мусаева

«СКАЗКА СЕВЕРНОГО ВЕТРА» для детей 6+.



Режиссёр – постановщик – Янина Дрейлих

Художник – постановщик - Яна Плотникова

Композитор – Эдуард Тишин

Хореограф - Виктория Сердюкова

Видеограф - Николай Косарев



В спектакле заняты артисты: Вера Кривцова, Светлана Бабикова, Наталья Савина, Олег Лактионов, Дарья Яворовская, Александр Кочудаев, Анастасия Косарева.



Эта трогательная история случилась там, где "вечные льды и снега, где царствует мороз и вьюга, где зима длинна как ночь, а лето коротко как счастье... там живут люди. Они сильны, дружны и трудолюбивы. Другие среди снегов не выживут. А если начать лениться и ссориться – непременно проснется Злой дух... "

В день птичьего праздника, праздника весны, Злой дух прилетел к детям - Хадко и Яляне, поселив в их сердцах холод, лень и безразличие к родной матери...

Будет ли у сказки счастливый конец и как эта история отзовется в сердцах маленьких зрителей?

Спектакль по мотивам старинной ненецкой сказки наполнен ярким национальным колоритом: куклы, костюмы, декорации, музыкальное оформление, а также необычное видеосопровождение.



Приглашаем на премьеру «Сказка Северного ветра» 9 сентября в 18.00 в большой зал Тольяттинского театра кукол.